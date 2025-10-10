美勞工統計局召回員工 計劃月底前發布9月CPI數據
美國勞工部一位知情官員透露，勞工統計局已召回員工，準備編製9月份消費者物價指數（CPI）報告。
這位官員表示，白宮預算管理局（OMB）指示該機構召回員工編製報告，以便在本月底前發布。這份原訂10月15日公布的數據是計算明年社會保險金發放規模的關鍵依據。
負責監管勞工統計局的勞工部和預算管理局尚未立即回應置評請求。
受美國政府關門影響，勞工統計局此前暫停包括收集數據和發布經濟統計數據在內的所有業務。根據勞工部最新應急預案，10月份CPI報告的延遲「可能影響」社會保險局宣布生活成本調整。
該預案還指出，在政府停擺期間，勞工統計局定期發布的數據將暫停，官網也不會更新。勞工統計局約有2,000名員工，預案僅要求局長在撥款中斷期間維持工作。
社會保險局每年使用第3季CPI數據來決定下一年度的生活成本調整幅度。生活成本調整幅度通常會在勞工統計局發布9月CPI後不久公布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言