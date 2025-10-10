快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

美勞工統計局召回員工 計劃月底前發布9月CPI數據

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯邦政府停擺已九日，勞工統計局傳出召回員工，準備編製9月份消費者物價指數（CPI）報告。歐新社
美國聯邦政府停擺已九日，勞工統計局傳出召回員工，準備編製9月份消費者物價指數（CPI）報告。歐新社

美國勞工部一位知情官員透露，勞工統計局已召回員工，準備編製9月份消費者物價指數（CPI）報告。

這位官員表示，白宮預算管理局（OMB）指示該機構召回員工編製報告，以便在本月底前發布。這份原訂10月15日公布的數據是計算明年社會保險金發放規模的關鍵依據。

負責監管勞工統計局的勞工部和預算管理局尚未立即回應置評請求。

受美國政府關門影響，勞工統計局此前暫停包括收集數據和發布經濟統計數據在內的所有業務。根據勞工部最新應急預案，10月份CPI報告的延遲「可能影響」社會保險局宣布生活成本調整。

該預案還指出，在政府停擺期間，勞工統計局定期發布的數據將暫停，官網也不會更新。勞工統計局約有2,000名員工，預案僅要求局長在撥款中斷期間維持工作。

社會保險局每年使用第3季CPI數據來決定下一年度的生活成本調整幅度。生活成本調整幅度通常會在勞工統計局發布9月CPI後不久公布。

CPI 保險

延伸閱讀

雙A 9月營收撐竿跳 華碩單月集團營收創新高

日月光9月合併營收衝上近三年高點

和碩9月業績重返千億大關

11金控前三季獲利2,864億 受惠9月聯準會啟動降息激勵

相關新聞

美國與沙烏地阿拉伯 傳近期將敲定晶片協議

美國媒體報導，美國政府與沙烏地阿拉伯的晶片協議已取得進展，可能很快就能敲定，將允許美國晶片業者出口半導體到沙國。

美勞工統計局召回員工 計劃月底前發布9月CPI數據

美國勞工部一位知情官員透露，勞工統計局已召回員工，準備編製9月份消費者物價指數（CPI）報告。

曾席捲全球「做空美元」交易浪潮動搖 避險基金押注美元將反彈到年底

在每日交易額9.6兆美元的匯市場，做空美元一直都是今年的主流交易策略，隨著美元默默升至兩個多月來高點，這項交易正開始遭遇...

美罕見出手干預匯市 救阿根廷披索 並敲定200億美元貨幣互換框架

美國財政部於周四（9日）直接買入阿根廷披索，因川普試圖幫助其在拉美最重要的意識型態盟友、阿根廷總統米雷伊，遏制披索拋售潮...

亞洲米價跌至十年最低

亞洲稻米基準價格已跌至十年來最低水準，顯示仰賴稻米進口的國家，以稻米為主食的家庭糧食開支將可下降。

美元連四漲 日圓跌至近八個月最低

美元指數（DXY）周四（9日）連續第四天上漲，且漲幅擴大至0.63%，升至兩個多月高點；日圓兌美元匯率跌至2月中旬以來的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。