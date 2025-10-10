曾席捲全球「做空美元」交易浪潮動搖 避險基金押注美元將反彈到年底

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
隨著美元默默升至兩個多月來高點，做空美元的交易正開始遭遇挫敗。路透
在每日交易額9.6兆美元的匯市場，做空美元一直都是今年的主流交易策略，隨著美元默默升至兩個多月來高點，這項交易正開始遭遇挫敗，避險基金甚至以選擇權加碼押注美元的反彈行情將持續到年底，可能打亂新興市場本季看好的預期。

儘管美國聯邦政府繼續關門，美元指數本周以來卻默默陸續升破98與99這兩個整數關卡，10日盤中小貶0.2%至99.347，仍是7月31日以來最高。

美元走升的主要驅動因素為海外發展是主要驅動力，法國政局混亂拖累歐元本月來重貶，支持財政與貨幣寬鬆措施的日本自民黨新任黨魁高市早苗提高了日本銀行（央行）延後升息的機率，也帶動日圓下跌。同時，聯準會（Fed）官員呼籲在評估進一步降息時，應保持謹慎，也強化美元的吸引力。

美元維持強勢的時間愈長，高盛、摩根大通和摩根士丹利等看空的投資人所承受的痛苦就愈大，而且可能在全球經濟引發連鎖反應，包括其他央行更難寬鬆貨幣政策、推高大宗商品價格、以美元計價的外國政府債務負擔加重、提高美國出口業者股價的壓力，並且打亂市場對新興股債市本季表現的樂觀預期等。

在美國總統川普發動全球關稅戰後，美元便遭遇沉重賣壓，許多專家都預期美元的準備貨幣地位將動搖，投資人提高對美元避險的比率也拖累美元，但其他國家的最新發展反而支撐了美元，而且事實證明國際投資人並未遠離美國資產，美股今年來創新高超過30次，海外投資人對美債標售的需求也維持穩健。

Columbia Threadneedle投資公司資深利率與匯率分析師艾爾－胡塞尼（Ed Al-Hussainy）曾在去年底做空美元，但如今已改變看法，透過降低對新興市場的曝險，減少看空美元的部位，因美國經濟保持強韌，市場對Fed降息前景的預期太過樂觀，「我們已變得遠更正面看待美元」，「市場價格反映一連串非常激進的降息預期，若沒有更嚴峻的就業市場形勢，這些預期很難成真」。

亞洲和歐洲的交易員表示，避險基金正以選擇權加碼押注美元對大多數主要貨幣的反彈行情，將持續至年底。巴克萊銀行全球外匯選擇權主管達加（Mukund Daga）說，避險基金正在年底前加碼美元對多數G-10貨幣的買權交易。

當然，美元未來走向的關鍵因素之一，將是Fed的下一步行動。交易員目前預計，Fed今年底前還會再降息約兩次、每次1碼，明年繼續調降利率，但最近的Fed 9月會議紀錄及官員講話表明，未來的利率走向遠不確定。

