美罕見出手干預匯市 救阿根廷披索 並敲定200億美元貨幣互換框架

美國財政部於周四（9日）直接買入阿根廷披索，因川普試圖幫助其在拉美最重要的意識型態盟友、阿根廷總統米雷伊，遏制披索拋售潮，此舉激勵阿國美元債價格飆升，披索匯價反彈創近兩周來最佳單日表現。根據紐約聯準銀行數據，周四之前，美國自1996年以來只干預過三次匯市。

美國財長貝森特周四宣布這場場極不尋常的干預行動，並表示已與阿根廷央行「敲定200億美元貨幣互換框架」。

阿根廷美元債價格應聲上漲，10年期公債殖利率降至11.47%，是9月以來最低。阿根廷披索升值0.6%，達到一周來最高水準。

米雷伊一直透過賣美元、買披索，將匯價保持在固定區間內，以防在本月稍晚關鍵選舉之前大幅貶值。但央行上月耗費11億美元、財政部過去七個交易日估計賣出18億美元，美元儲備已所剩無幾，僅4億美元左右。當局有可能在未來幾天允許匯價跌破其交易區間。

阿根廷央行從國際貨幣基金組織獲得的一筆貸款，還有大約130億美元可動用，根據協議，只有當披索貶值超出區間，央行才能在匯市賣出這些美元。該區間上限周四設定為1,485.14披索。

阿根廷披索周四開盤曾一度下跌2.7%至1,469披索兌1美元；但隨著投資人對與美阿達成協議的樂觀情緒上升，以及美國直接干預，匯率出現反彈。

許多獨立經濟學家認為，現行區間高估了披索。在美國出手干預前，當地美元期貨價格已暗示選後披索可能大跌。

美國的外匯穩定基金（ESF）由財政部管理，最著名案例是1994年12月墨西哥貨幣崩盤後、提供200億美元貸款給墨西哥。墨國當年動用120億美元，還款時讓美國賺了錢。而ESF上次高調干預匯市是2011年日本大地震後，美國與七大工業國（G7）聯手拋售日圓。