快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

美罕見出手干預匯市 救阿根廷披索 並敲定200億美元貨幣互換框架

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國財長貝森特周四宣布，財政部已直接買入阿根廷披索。路透
美國財長貝森特周四宣布，財政部已直接買入阿根廷披索。路透

美國財政部於周四（9日）直接買入阿根廷披索，因川普試圖幫助其在拉美最重要的意識型態盟友、阿根廷總統米雷伊，遏制披索拋售潮，此舉激勵阿國美元債價格飆升，披索匯價反彈創近兩周來最佳單日表現。根據紐約聯準銀行數據，周四之前，美國自1996年以來只干預過三次匯市。

美國財長貝森特周四宣布這場場極不尋常的干預行動，並表示已與阿根廷央行「敲定200億美元貨幣互換框架」。

阿根廷美元債價格應聲上漲，10年期公債殖利率降至11.47%，是9月以來最低。阿根廷披索升值0.6%，達到一周來最高水準。

米雷伊一直透過賣美元、買披索，將匯價保持在固定區間內，以防在本月稍晚關鍵選舉之前大幅貶值。但央行上月耗費11億美元、財政部過去七個交易日估計賣出18億美元，美元儲備已所剩無幾，僅4億美元左右。當局有可能在未來幾天允許匯價跌破其交易區間。

阿根廷央行從國際貨幣基金組織獲得的一筆貸款，還有大約130億美元可動用，根據協議，只有當披索貶值超出區間，央行才能在匯市賣出這些美元。該區間上限周四設定為1,485.14披索。

阿根廷披索周四開盤曾一度下跌2.7%至1,469披索兌1美元；但隨著投資人對與美阿達成協議的樂觀情緒上升，以及美國直接干預，匯率出現反彈。

許多獨立經濟學家認為，現行區間高估了披索。在美國出手干預前，當地美元期貨價格已暗示選後披索可能大跌。

美國的外匯穩定基金（ESF）由財政部管理，最著名案例是1994年12月墨西哥貨幣崩盤後、提供200億美元貸款給墨西哥。墨國當年動用120億美元，還款時讓美國賺了錢。而ESF上次高調干預匯市是2011年日本大地震後，美國與七大工業國（G7）聯手拋售日圓。

阿國經濟部長Luis Caputo本周已與美國財政部官員舉行四天會談。米雷伊10月14日將赴白宮與川普會晤。

美國周四罕見出手干預匯市，阿根廷披索匯價反彈。路透
美國周四罕見出手干預匯市，阿根廷披索匯價反彈。路透

美國 阿根廷 米雷伊

延伸閱讀

美國擬派200人軍事小組部署中東 監督加薩停火落實

美外交官為愛隱瞞與「涉中共」女子交往 遭解僱

籲加速交付延遲的對台軍售 彭斯：美國必須做得更好

美國政府持續停擺 美股收黑

相關新聞

美國與沙烏地阿拉伯 傳近期將敲定晶片協議

美國媒體報導，美國政府與沙烏地阿拉伯的晶片協議已取得進展，可能很快就能敲定，將允許美國晶片業者出口半導體到沙國。

美勞工統計局召回員工 計劃月底前發布9月CPI數據

美國勞工部一位知情官員透露，勞工統計局已召回員工，準備編製9月份消費者物價指數（CPI）報告。

曾席捲全球「做空美元」交易浪潮動搖 避險基金押注美元將反彈到年底

在每日交易額9.6兆美元的匯市場，做空美元一直都是今年的主流交易策略，隨著美元默默升至兩個多月來高點，這項交易正開始遭遇...

美罕見出手干預匯市 救阿根廷披索 並敲定200億美元貨幣互換框架

美國財政部於周四（9日）直接買入阿根廷披索，因川普試圖幫助其在拉美最重要的意識型態盟友、阿根廷總統米雷伊，遏制披索拋售潮...

亞洲米價跌至十年最低

亞洲稻米基準價格已跌至十年來最低水準，顯示仰賴稻米進口的國家，以稻米為主食的家庭糧食開支將可下降。

美元連四漲 日圓跌至近八個月最低

美元指數（DXY）周四（9日）連續第四天上漲，且漲幅擴大至0.63%，升至兩個多月高點；日圓兌美元匯率跌至2月中旬以來的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。