亞洲米價跌至十年最低

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
泰國曼谷一家米廠員工，正忙著搬運米袋。 美聯社

亞洲稻米基準價格已跌至十年來最低水準，顯示仰賴稻米進口的國家，以稻米為主食的家庭糧食開支將可下降。

亞洲公認米價指標、泰國稻米出口商協會的泰國白米（5%碎米）批發價格8日下跌1.9%至每噸355美元，是2015年9月以來最低價全球最大稻米進口國菲律賓計劃延長稻米進口限制，支持本國農民之後，開啟了亞洲米價跌勢。

儘管從出口價格傳導到零售市場需要時間，但泰國等主要供應國的價格下滑，可望轉為消費者購買的米價下降。稻米是亞洲、非洲與中東部分地區民眾的主食。對東南亞地區的許多人來說，稻米更是提供50%的總熱量攝取。

稻米價格2024年因需求強勁與供應擔憂，曾飆至15年高點，之後隨著產量增加，價格已逐步回落。聯合國糧農組織（FAO）預測，2025-2026年產季的全球稻米產量將創下5.564億噸的歷史新高，庫存將會增加。全球最大稻米出口國印度在目前這個產季，因為季風降雨量高於平均水準，收成預期也將增加。

