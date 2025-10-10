美元連四漲 日圓跌至近八個月最低

美元指數（DXY）周四（9日）連續第四天上漲，且漲幅擴大至0.63%，升至兩個多月高點；日圓兌美元匯率跌至2月中旬以來的最低水準，日本自民黨新當選的總裁高市早苗雖然喊話不希望日圓過度貶值，還是沒能提振市場對日圓的信心。

預期將會出任日本首相的高市早苗周四試圖安撫投資人，她周四表示「日圓走弱有利有弊」，不支持日圓過度疲軟。她的談話一度令日圓短暫反彈，但隨後又回落至盤中低點。

投資平台investingLive駐多倫多的首席匯率分析師Adam Button說：「我們確實看到日圓短暫走高，至少說明他們有在關心，但我們並不清楚，『過度』在她的容忍範圍內，代表什麼？」

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周四上揚0.63%至99.538，是8月1日以來最高。日圓兌美元匯率周四收盤下跌0.25%，報153.07日圓兌1美元，盤中一度觸及153.23日圓，為2月13日以來最低水準。

本周日圓持續走軟，因市場擔憂高市早苗將推出更具擴張性的財政政策。不過，隨著交易員評估她能夠刺激經濟的空間，日圓跌勢減緩。今（10）日早盤，日圓兌美元匯率一開始微跌，台北時間9:15後轉為上漲0.14%。

Corpay駐多倫多的首席市場策略師Karl Schamotta就表示，交易員越發懷疑高市早苗領導的政府，能讓財政刺激舉措獲得通過，並抵制日本銀行（央行）緊縮政策的能力。「這反映出日本國內的通膨動態。現實是，日本家庭因通膨居高不下而要求改變」。

歐元兌美元周四下跌0.55%，報1.1564美元兌1歐元。法國總理勒克努周一遞交了他本人及政府的辭呈，法國政治僵局令投資人期待的緊縮預算難以推進，而法國不斷擴大的財政赤字也加劇了市場擔憂。法國總統馬克宏表示，他將在今（10）日晚上之前任命新總理，暫時免於宣布提前舉行選舉。

期權市場上，避險基金正在押注美元走強，因為日圓和歐元疲軟令美元的吸引力上升。