快訊

國慶日致敬鏟子超人！韓國瑜高唱《國恩家慶》

地牛翻身！菲律賓民答那峨島外海規模7.4強震…美海嘯系統發警告

陸國安公布三人大頭照！ 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

美元連四漲 日圓跌至近八個月最低

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日圓兌美元匯率9日跌至2月中旬以來的最低水準。 路透
日圓兌美元匯率9日跌至2月中旬以來的最低水準。 路透

美元指數（DXY）周四（9日）連續第四天上漲，且漲幅擴大至0.63%，升至兩個多月高點；日圓兌美元匯率跌至2月中旬以來的最低水準，日本自民黨新當選的總裁高市早苗雖然喊話不希望日圓過度貶值，還是沒能提振市場對日圓的信心。

預期將會出任日本首相的高市早苗周四試圖安撫投資人，她周四表示「日圓走弱有利有弊」，不支持日圓過度疲軟。她的談話一度令日圓短暫反彈，但隨後又回落至盤中低點。

投資平台investingLive駐多倫多的首席匯率分析師Adam Button說：「我們確實看到日圓短暫走高，至少說明他們有在關心，但我們並不清楚，『過度』在她的容忍範圍內，代表什麼？」

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周四上揚0.63%至99.538，是8月1日以來最高。日圓兌美元匯率周四收盤下跌0.25%，報153.07日圓兌1美元，盤中一度觸及153.23日圓，為2月13日以來最低水準。

本周日圓持續走軟，因市場擔憂高市早苗將推出更具擴張性的財政政策。不過，隨著交易員評估她能夠刺激經濟的空間，日圓跌勢減緩。今（10）日早盤，日圓兌美元匯率一開始微跌，台北時間9:15後轉為上漲0.14%。

Corpay駐多倫多的首席市場策略師Karl Schamotta就表示，交易員越發懷疑高市早苗領導的政府，能讓財政刺激舉措獲得通過，並抵制日本銀行（央行）緊縮政策的能力。「這反映出日本國內的通膨動態。現實是，日本家庭因通膨居高不下而要求改變」。

歐元兌美元周四下跌0.55%，報1.1564美元兌1歐元。法國總理勒克努周一遞交了他本人及政府的辭呈，法國政治僵局令投資人期待的緊縮預算難以推進，而法國不斷擴大的財政赤字也加劇了市場擔憂。法國總統馬克宏表示，他將在今（10）日晚上之前任命新總理，暫時免於宣布提前舉行選舉。

期權市場上，避險基金正在押注美元走強，因為日圓和歐元疲軟令美元的吸引力上升。

日本 法國 高市早苗

延伸閱讀

台幣連四貶 周線翻黑

麻生二次政權？高市早苗人事布局引反彈 自民黨內部團結挑戰大

韓媒：川普規劃29日訪韓　可能不會參加APEC

日圓持續貶值成換匯好時機 比四月多賺一張迪士尼門票

相關新聞

金價回落跌破4,000美元 油價因以哈停火下挫1.6%

國際黃金價格周四（9日）回落，收盤跌破每英兩4,000美元，主要因為美元上漲，中東緊張局勢緩和，讓避險需求稍微減弱，投資...

美元連四漲 日圓跌至近八個月最低

美元指數（DXY）周四（9日）連續第四天上漲，且漲幅擴大至0.63%，升至兩個多月高點；日圓兌美元匯率跌至2月中旬以來的...

駭客盯上甲骨文軟體 谷歌：逾百家企業恐已受害

Alphabet旗下的谷歌（Google）今天指出，有100多家企業恐已遭受一項大規模駭客攻擊影響。駭客攻擊以甲骨文（O...

台積電ADR下跌1.52% 較台北交易溢價27.12%

台積電ADR周四（9日）下跌1.52%，收在299.88美元，較台北交易溢價27.12%。費城半導體指數同日則是下跌0....

OpenAI快速擴張找新贏家 帶動投資狂潮是革命還是泡沫？

AI熱潮狂飆，OpenAI本周與晶片製造商超微（AMD）簽署協議，是近來數椿千億美元協議狂潮的最新例證，這波狂潮正在重塑美國晶片產業。儘管巨額投資與關聯交易讓市場亢奮不已，但泡沫的影子也愈來愈明顯。當資金循環與估值高漲，是否會重現昔日的網路泡沫？這場由科技巨頭主導的盛宴，究竟是下一場革命，還是一次被過度包裝的幻象？

關稅效應 美進口大陸貨銳減

最新數據顯示，美國9月進口貨櫃裝載貨物年減8.4%，其中來自中國大陸的貨物更是銳減22.9%，反映出美國總統川普關稅政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。