金價回落跌破4,000美元 油價因以哈停火下挫1.6%

國際黃金價格周四（9日）回落，收盤跌破每英兩4,000美元，主要因為美元上漲，中東緊張局勢緩和，讓避險需求稍微減弱，投資人獲利了結。原油價格周四亦因以哈在加薩停火，下挫約1.6%。

紐約黃金現貨價格周四收跌1.61%，報每英兩3,976.86美元。美元指數（DXY）周四大漲0.63%，接近兩個月高點，使得以美元計價的黃金對海外買家來說更加昂貴。而近來這輪強勁上漲已使得金價很容易回調整理。以色列與哈瑪斯達成了在加薩結束戰爭的協議，黃金作為避險資產的吸引力略為減弱。

獨立金屬交易商Tai Wong說：「隨著加薩停火協議生效，動盪地區的緊張程度降低，投機者正在從桌面上撤走一些黃金籌碼。」他認為，黃金需要一些調整，但反彈的主要驅力仍在，這些驅力包括儲備多樣化、全球主權債務量大且不斷增加，所以黃金看漲前景不變。

紐約金價周三盤中首次突破每英兩4,000美元，最高觸及4,059.31美元的歷史新高，收盤站上4,000美元，報4042.03美元。在地緣政治和經濟不確定的情況下，黃金這種非孳息資產傳統上被認為是一種避險工具，金價今年已經上漲了逾50%。

隨著油市交易員將注意力轉向中東緊張局勢緩和，再加上更廣泛的金融市場顯示出謹慎基調，原油價格周四小幅走低。

布蘭特原油期貨收盤下跌1.03美元，或1.55%，報每桶65.22美元。美國西德州原油期貨收盤下跌1.04美元，或1.66%，報61.51美元。

以色列在與哈瑪斯就釋放全部人質達成協議後，開始在加薩執行停火協議，為結束這場已持續兩年的戰爭，邁出的重要一步。

原油本月初短暫回落後，現已逐步回到62至67美元區間附近；這一區間在今年夏末曾維持數周。石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）正在增加供應。CIBC Private Wealth Group資深能源交易員Rebecca Babin表示，「市場情緒仍然低迷，受第4季可能出現較大過剩拖累，也擔心中國原油購買放緩」，「油價很可能維持區間波動，略偏下行，尤其是在更廣泛的風險資產承壓時」。

供需方面缺乏強有力新訊號的情況下，原油也隨更廣泛市場走低。而美元走強，使得以美元計價的大宗商品吸引力下降。