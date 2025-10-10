快訊

獨／鏟子超人真的會飛！新加坡人自購機票來救災：台灣是第二個家

國慶大會流程一次看！威廉波特冠軍隊亮相、雷虎5機衝場

諾貝爾和平獎揭曉在即！川普：歐巴馬什麼也沒做就得獎了

駭客盯上甲骨文軟體 谷歌：逾百家企業恐已受害

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

Alphabet旗下的谷歌（Google）今天指出，有100多家企業恐已遭受一項大規模駭客攻擊影響。駭客攻擊以甲骨文（Oracle）企業套裝軟體為目標，初步評估可能造成廣泛損害。

路透社報導，谷歌聲明指出，駭客「竊取了大量客戶資料」，攻擊行動可能3個月前就已展開。

谷歌表示，「這樣的攻擊規模顯示，發動最初侵駭的行為者很可能在攻擊前進行了大量研究與準備。」

谷歌除了以搜尋、電子郵件與影音服務聞名外，也擁有規模龐大的網路安全業務。谷歌在部落格發文指出，據信駭客組織CL0P是這次入侵事件主謀，曾多次對第3方軟體或服務供應商發動大規模攻擊。

谷歌分析師拉森（Austin Larsen）在回覆路透的聲明中表示：「我們目前已確認數十個受害者，但預期實際數量更多。根據CL0P以往攻擊規模來看，受害者可能超過100家。」

谷歌表示，駭客這次鎖定的是甲骨文E-BusinessSuite應用程式，這個套裝軟體被企業客戶用來管理客戶關係、供應商、生產、物流及其他業務流程。

甲骨文未立即回覆電郵置評請求，但先前證實發現針對其客戶的勒索行動。

CL0P也未回覆電郵置評請求。CL0P先前聲稱，很快就會證明甲骨文的「核心產品存在重大漏洞」。

規模 駭客 客戶

延伸閱讀

Discord爆重大資料外洩！駭客稱掌握逾200萬筆身分文件 官方澄清僅約7萬筆

黃仁勳談甲骨文毛利微薄 要有耐心

被爆毛利僅14％！黃仁勳親上火線：甲骨文AI雲「長線很賺錢」

紐時：中國大陸駭客疑侵美國知名律所 FBI介入調查

相關新聞

駭客盯上甲骨文軟體 谷歌：逾百家企業恐已受害

Alphabet旗下的谷歌（Google）今天指出，有100多家企業恐已遭受一項大規模駭客攻擊影響。駭客攻擊以甲骨文（O...

台積電ADR下跌1.52% 較台北交易溢價27.12%

台積電ADR周四（9日）下跌1.52%，收在299.88美元，較台北交易溢價27.12%。費城半導體指數同日則是下跌0....

OpenAI快速擴張找新贏家 帶動投資狂潮是革命還是泡沫？

AI熱潮狂飆，OpenAI本周與晶片製造商超微（AMD）簽署協議，是近來數椿千億美元協議狂潮的最新例證，這波狂潮正在重塑美國晶片產業。儘管巨額投資與關聯交易讓市場亢奮不已，但泡沫的影子也愈來愈明顯。當資金循環與估值高漲，是否會重現昔日的網路泡沫？這場由科技巨頭主導的盛宴，究竟是下一場革命，還是一次被過度包裝的幻象？

關稅效應 美進口大陸貨銳減

最新數據顯示，美國9月進口貨櫃裝載貨物年減8.4%，其中來自中國大陸的貨物更是銳減22.9%，反映出美國總統川普關稅政策...

法拉利電動車 傳1,800萬開賣

義大利超跑品牌法拉利（Ferrari）9日在馬拉內羅的總部，亮相旗下第一款電動車「Elettrica」的雛形，不過該公司...

ChatGPT平價方案 5美元有找

OpenAI正在越南、泰國、菲律賓及馬來西亞等亞洲16個新市場，推出不到5美元的平價ChatGPT Go方案，以擴大在此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。