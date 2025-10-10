駭客盯上甲骨文軟體 谷歌：逾百家企業恐已受害
Alphabet旗下的谷歌（Google）今天指出，有100多家企業恐已遭受一項大規模駭客攻擊影響。駭客攻擊以甲骨文（Oracle）企業套裝軟體為目標，初步評估可能造成廣泛損害。
路透社報導，谷歌聲明指出，駭客「竊取了大量客戶資料」，攻擊行動可能3個月前就已展開。
谷歌表示，「這樣的攻擊規模顯示，發動最初侵駭的行為者很可能在攻擊前進行了大量研究與準備。」
谷歌除了以搜尋、電子郵件與影音服務聞名外，也擁有規模龐大的網路安全業務。谷歌在部落格發文指出，據信駭客組織CL0P是這次入侵事件主謀，曾多次對第3方軟體或服務供應商發動大規模攻擊。
谷歌分析師拉森（Austin Larsen）在回覆路透的聲明中表示：「我們目前已確認數十個受害者，但預期實際數量更多。根據CL0P以往攻擊規模來看，受害者可能超過100家。」
谷歌表示，駭客這次鎖定的是甲骨文E-BusinessSuite應用程式，這個套裝軟體被企業客戶用來管理客戶關係、供應商、生產、物流及其他業務流程。
甲骨文未立即回覆電郵置評請求，但先前證實發現針對其客戶的勒索行動。
CL0P也未回覆電郵置評請求。CL0P先前聲稱，很快就會證明甲骨文的「核心產品存在重大漏洞」。
