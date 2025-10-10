台積電ADR下跌1.52% 較台北交易溢價27.12%

AI熱潮狂飆，OpenAI本周與晶片製造商超微（AMD）簽署協議，是近來數椿千億美元協議狂潮的最新例證，這波狂潮正在重塑美國晶片產業。儘管巨額投資與關聯交易讓市場亢奮不已，但泡沫的影子也愈來愈明顯。當資金循環與估值高漲，是否會重現昔日的網路泡沫？這場由科技巨頭主導的盛宴，究竟是下一場革命，還是一次被過度包裝的幻象？

