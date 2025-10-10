台積電ADR下跌1.52% 較台北交易溢價27.12%

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（9日）下跌1.52%，收在299.88美元，較台北交易溢價27.12%。費城半導體指數同日則是下跌0.29%。

周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌243.36點或0.52%，收在46,358.42點；標普500指數下跌18.61點或0.28%，收在6,735.11點；那斯達克指數下跌18.75點，或0.08%，收在23,024.63點。

台灣加權股價指數上漲238.24點，收在27,301.92點，台積電（2330）上漲25元或1.77%，收在1,440元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 178.71 -1.26 179.00 -0.16

中華電 CHT 132.21 -1.04 133.00 -1.34

台積電 TSM 1,830.59 -1.52 1,440.00 +27.12

聯電 UMC 45.66 -0.93 45.65 +0.02

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據

銀價狂飆 漲勢比金價猛 突破50美元關卡…45年來首見

國際銀價9日大漲近5%，突破每英兩50美元關卡，是1980年代亨特家族軋空銀價以來首見，今年來已上漲逾70%，漲勢比金價...

OpenAI快速擴張找新贏家 帶動投資狂潮是革命還是泡沫？

AI熱潮狂飆，OpenAI本周與晶片製造商超微（AMD）簽署協議，是近來數椿千億美元協議狂潮的最新例證，這波狂潮正在重塑美國晶片產業。儘管巨額投資與關聯交易讓市場亢奮不已，但泡沫的影子也愈來愈明顯。當資金循環與估值高漲，是否會重現昔日的網路泡沫？這場由科技巨頭主導的盛宴，究竟是下一場革命，還是一次被過度包裝的幻象？

關稅效應 美進口大陸貨銳減

最新數據顯示，美國9月進口貨櫃裝載貨物年減8.4%，其中來自中國大陸的貨物更是銳減22.9%，反映出美國總統川普關稅政策...

法拉利電動車 傳1,800萬開賣

義大利超跑品牌法拉利（Ferrari）9日在馬拉內羅的總部，亮相旗下第一款電動車「Elettrica」的雛形，不過該公司...

ChatGPT平價方案 5美元有找

OpenAI正在越南、泰國、菲律賓及馬來西亞等亞洲16個新市場，推出不到5美元的平價ChatGPT Go方案，以擴大在此...

