台積電ADR下跌1.52% 較台北交易溢價27.12%
台積電ADR周四（9日）下跌1.52%，收在299.88美元，較台北交易溢價27.12%。費城半導體指數同日則是下跌0.29%。
周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌243.36點或0.52%，收在46,358.42點；標普500指數下跌18.61點或0.28%，收在6,735.11點；那斯達克指數下跌18.75點，或0.08%，收在23,024.63點。
台灣加權股價指數上漲238.24點，收在27,301.92點，台積電（2330）上漲25元或1.77%，收在1,440元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 178.71 -1.26 179.00 -0.16
中華電 CHT 132.21 -1.04 133.00 -1.34
台積電 TSM 1,830.59 -1.52 1,440.00 +27.12
聯電 UMC 45.66 -0.93 45.65 +0.02
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據
