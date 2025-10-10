美股收盤／科技股下挫拖累大盤…標普500指數自高點回落 投資人盤整

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股周四收黑，科技股回落抵消了達美航空和百事公司強勁聽帶來的提振。路透
美股周四收低，科技股回檔抵消了達美航空和百事公司強勁聽帶來的提振。美國聯邦政府關門已持續至第九日，兩黨談判仍未見明顯進展，僵局延續下，投資人因缺乏官方發布的經濟數據和市場人氣催化劑，借機進行盤整。

道瓊工業指數下跌243.36點，或0.52%，收46,358.42點；標普500指數下跌18.61點，或0.28%，收6,735.11點；那斯達克指數下跌18.75點，或0.08%，以23,024.63點作收。

標普500和那指自周三創下的紀錄收盤高點回落，道指收盤時則錄得最大單日跌幅。

財富管理公司Keator Group駐麻薩諸塞州萊諾克斯的管理合夥人Matthew Keator表示：「財報季即將開始，市場正觀望本季獲利增長是否能延續過去兩季的穩定表現，再加上華盛頓方面缺乏數據發布，帶來不確定性，以及聯準會將如何應對這個局面，出現一些回調很自然。」

股市在一波由人工智慧推動的大漲行情之後暫歇。此輪上漲引發市場對泡沫形成的擔憂，可能預示修正即將到來。

本周日將是當前牛市的三周年紀念日；標普500指數在2022年10月12日觸及本輪市場周期低點，當時聯準會正收緊貨幣政策。自那以來，科技及相關超大型股推動標普500指數上漲近90%，歷史表明當前牛市還有進一步上行的動能。

美國政府停擺幾無進展，市場參與者因此仍無法獲得關鍵經濟數據，在第3季財報季即將啟動之際，市場催化劑匱乏使投資人將注意力轉向貨幣政策官員的言論，以尋找聯準會年底前是否降息的線索。

紐約聯準銀行總裁威廉斯在周四接受紐約時報訪問時表示，鑒於就業市場可能進一步放緩，他支持今年繼續降息。

根據芝商所的FedWatch工具，目前金融市場預計聯準會在10月28-29日會議結束時降息1碼的機率為94.6%。

標普500指數的11大類股中，原材料股跌幅最大，必需消費品股是唯一上漲的類股。

住房和住宅建築類股表現明顯不佳，均下跌逾2%，因利潤率和需求擔憂所致。

下周二，摩根大通、高盛、花旗集團和富國銀行即將公布上季業績，標誌第3季財報季的非正式啟動。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）最新數據，分析師目前預計標普500指數成分股企業第3季獲利較去年同期增長8.8%，低於第2季的13.8%和去年同期的9.1%。

達美航空公布強於預期的第3季業績，並對本季展望給出樂觀預期，股價上漲4.3%。其他美國航空公司也上漲，推動標普1500航空指數上漲1.9%。

百事公司的美國飲料部門出現回暖跡象，推動該公司淨營收超出預期，股價上漲4.2%。

鋰生產商Albemarle股價上漲5.3%，此前券商TD Cowen上調該公司目標價，且中國大陸收緊稀土出口管制。

