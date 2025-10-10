微軟Microsoft 365故障 逾萬用戶受影響

根據網路中斷監控網站Downdetector，微軟（Microsoft）旗下的生產力軟體Microsoft 365今天傳出大故障，數以萬計用戶受影響。

路透社報導，根據Downdetector，截至美東時間下午2時39分，共有將近1萬7000起用戶回報Microsoft365出問題的案例。

Downdetector整合多方來源的狀態回報，包括用戶主動在其平台提交的錯誤訊息，以追蹤服務故障情形。

實際受影響用戶人數仍可能變動。

Microsoft 365透過社群平台X表示，已著手調查用戶存取服務時出現問題的通報。