銀價創數十年新高 金價漲勢降溫

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導

受地緣政治和經濟不確定性影響，投資人持續湧向避險資產，銀價今天觸及30多年來新高，金價則自創紀錄的漲勢中回落。

法新社報導，受同為避險資產的黃金創下歷史新高影響，銀價每盎司突破50美元，為1993年以來首見。

銀價觸及每盎司50.19美元，金價在昨天突破每盎司4000美元的紀錄高點後回落。

Cite Gestion Private Bank投資策略主管普拉薩（JohnPlassard）告訴法新社：「我認為這是補漲效應。」

他列舉的理由包括對美國經濟的擔憂、聯邦準備理事會（Fed）今年可能進一步降息，以及對法國債務的憂慮。

普拉薩表示：「另一個因素也是銀價額外受到推升的原因，市場開始傳出白銀短缺的消息。」他指出，白銀除了是投資工具外，也廣泛用於太陽能板等產業。

黃金與白銀被視為動盪時期的避險投資。

金融服務公司Trade Nation資深市場分析師莫里森（David Morrison）表示：「黃金似乎在經歷連兩個月的強勁上漲後進入盤整階段。」

