快訊

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案 網友：阿貝還是酥了～

瑞銀持續看好黃金吸引力 估未來數月漲至4,200美元

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

黃金於周三早盤突破每盎司4,000美元，刷新歷史紀錄；瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）預測黃金價格將在未來數月內升至4,200美元價位。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，此次金價上漲主要受益於投資人對美國聯準會降息周期的信心提振、美元走弱，以及美國政府停擺和俄烏衝突等地緣政治不確定性。

黃金已成為今年表現最強勁的主要資產類別，漲幅超過52%，遠超疫情期間及全球金融危機時期的漲幅。此次上漲行情始於8月，當時聯準會主席鮑爾釋放出降息意願的信號。

世界黃金協會（WGC）數據顯示，各國央行亦對金價形成支撐， 2025年上半年央行購金總量達415噸，9月黃金交易所交易基金（ETF）錄得歷史最高淨流入。

黃金創紀錄的上漲，反映出在經濟不確定性和地緣政治變動背景下，投資人對防禦性資產的需求顯著上升。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，鑒於今年漲勢的規模與速度，短期內波動性可能加劇，但黃金仍具備基本面和動能驅動的上漲空間。目前預測黃金價格將在未來數月內升至每盎司4,200美元；維持對黃金「具吸引力」觀點。

美國聯準會 金價

延伸閱讀

黃金刷新紀錄 瑞銀預估：數月內升至每盎司4200美元

想安穩退休？富爸爸作者清崎：應採「這種配置」股六債四已死

黃金花浪來襲！后里環保公園「黃波斯菊」海洋夢幻綻放中

台股是否健康？他看不懂「高點在哪裡」 網勸：直接買台積電

相關新聞

IMF暗示調高今年經濟成長

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）8日表示，全球經濟面對升高的關稅與強權關係...

美市場融漲後將急跌？3領域亮紅燈 就怕2風險引爆跌勢

美國金融市場此刻勢如破竹，似乎任何負面消息都擋不住這股漲勢。但外媒分析指出，這可能意味著年底前將有一波急漲，後果可能以眼...

7天大漲25%…台達電旗下泰達電猛漲 泰國10日起設交易限制

台達電泰國子公司泰達電股價近來表現強勁，光是本月已漲近25%。泰國證交所9日宣布10日起祭出交易限制，把泰達電股票排除在...

美股早盤／3大指數平盤波動！市場沒等到鮑爾給線索 只能期盼企業財報

美股9日早盤平盤波動，投資人原本盤前期待聯準會（Fed）主席鮑爾的發言，能提供更多央行未來政策方向的線索，但結果撲空，加...

18A製程打造處理器登場 英特爾宣布Panther Lake今年稍晚開始出貨

晶片大廠英特爾於9日正式公布，首款以該公司最先進Intel 18A製程打造的AI PC處理器Intel Core Ult...

才遭風暴侵擾…歐洲前兩大港口爆罷工危機 全球供應鏈恐再遭殃

歐洲兩大港口荷蘭鹿特丹港及比利時安特衛普─布魯日港數天前才遭受強烈風暴侵擾，如今又陷入勞工行動危機，導致貨物運輸嚴重延誤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。