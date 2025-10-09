美市場融漲後將急跌？3領域亮紅燈 就怕2風險引爆跌勢

美國金融市場此刻勢如破竹，似乎任何負面消息都擋不住這股漲勢。但外媒分析指出，這可能意味著年底前將有一波急漲，後果可能以眼淚收場，只是目前這場歡樂派對還會再持續一陣子。

從美國、法國到日本，基金經理人愈來愈憂心市場將變盤，因為潛在利空太多，從債務永續性堪虞到風險性資產市場陶醉在非理性榮景氣氛，都令人憂心。但怪的是，美股仍迭創新高、公司債行情火熱，一波波資金更湧入私募市場，在在反映投資人堅信聯準會（Fed）將持續降息的樂觀預期。

三大領域潛在明顯的風險

一、人工智慧（AI）概念股狂飆

金融時報報導，最明顯的潛在風險是AI願景炒熱相關公司股價。企業的AI相關支出目前撐起半邊天，不論在公開市場或私募市場皆是如此，而且還為當前美國經濟成長貢獻良多。一些經濟學家認為，若不是龐大的AI支出撐場面，美國經濟可能早已陷入衰退。但隨著股價高聳入雲，投資人不由得質疑：AI已形成泡沫了嗎？亞馬遜創辦人貝佐斯最近直言，確實是泡沫，但屬於一種「好」泡沫。然而，歷經達康泡沫化的貝佐斯應該記得，泡沫不分好壞，終究會爆破。

二、信用利差緊繃至極

在美股標普500指數不斷衝高的同時，美國公司債需求也熱到爆，以致於公司債殖利率與美國公債殖利率的差距「蒸發」殆盡。美銀（BofA）形容，近幾個月來，投資人對這個資產類別的看漲程度「暴增」，那意味著「修正風險日增」。

三、美國制度和政治標準向下沉淪

這其實是最大的風險。美國既富強，又是全球金融的核心，沒人視之為新興市場；然而，美國此刻卻做出近似新興市場的行為，一再攻擊Fed獨立性即為一例。美國總統川普的MAGA（讓美國再度偉大）勢力萬一全面掌控貨幣決策，勢必摧毀全球投資人對Fed的信任；一旦Fed抗通膨公信力蕩然無存，美元與美債首當其衝。

二個扳機可能觸動股債反轉下跌

目前為止，市場人士對美國仍姑且信之，畢竟全球首要準備貨幣賦予這個市場最大經濟體特權，而且，美國就業市場現正搖搖欲墜，強化了Fed必須降利率的預期。

但一大風險可能觸動市況急轉直下：通膨復熾。任何可能阻撓Fed和其他主要央行降利率的發展，都可能導致這場市場狂歡宴會戛然而止，迫使債券價格下跌、借貸利率躍升。但美國聯邦政府此刻停擺，造成官方經濟數據延後發布，投資人此刻缺乏數據指引，猶如摸黑而行。根據最近的數據，美國消費者物價已顯露通膨回升跡象。

基金經理人也正緊盯另一潛在引爆點：英國和日本公債市場。英國財政部將在11月公布年度預算，而日本候任新首相高市早苗主張推出刺激政策、反日銀升息的立場鮮明，也可能加劇日本公債跌勢。英、日公債市場的影響力雖遠不如美國公債市場，但可能觸發全球債市骨牌效應--促使投資人反思，是公債提供的收益是否足以彌補持有債券必須承擔的風險？

單就眼前而論，「害怕錯過」（FOMO）心態正盛，讓樂天派投資人依然陶醉在狂歡氣氛，難以自拔。散戶投資人仍前仆後繼買進美股，資金持續湧入美股共同基金，之前錯過進場機會的形形色色避險基金似正摩拳擦掌伺機進場，買盤可能後繼有人。

但當前亢奮氣氛可能導致未來數月市場出現一波融漲（melt-up）；急漲之後，通常接踵而至的就是急跌。