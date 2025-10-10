IMF暗示調高今年經濟成長

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）8日表示，全球經濟面對升高的關稅與強權關係不確定性時，展現的韌性超乎預期，暗示下周可能調高今年的經濟成長率預測，但也警告成長風險猶存。東協加三總體經濟研究辦公室（AMRO）9日也上調東南亞今年的經濟成長率預測。

喬治艾娃在華府發表演說時，先問「全球經濟如何」？接著回答「比原先擔心的還好，但比各界需要的還差」，「所有跡象都顯示，世界經濟已大致挺多重震撼所帶來的嚴重壓力」，「我們預期全球成長今、明兩年只會稍微趨緩」。

IMF與世界銀行秋季年會14日登場，屆時IMF將發布新版「世界經濟展望」。IMF今年7月上修今年全球經濟成長率預測0.2個百分點至3.0%，並上調明年成長率預測0.1個百分點到3.1%，都只略低於去年的3.3%，但喬治艾娃的最新評估語氣又更加樂觀。

她表示，升高後的關稅所造成的衝擊，比最初預期還溫和，部分原因是多數遭加徵關稅的國家選擇不報復，企業也找到緩解關稅衝擊之道。