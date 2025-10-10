IMF暗示調高今年經濟成長

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）8日表示，全球經濟面對升高的關稅與強權關係不確定性時，展現的韌性超乎預期，暗示下周可能調高今年的經濟成長率預測，但也警告成長風險猶存。東協加三總體經濟研究辦公室（AMRO）9日也上調東南亞今年的經濟成長率預測。

喬治艾娃在華府發表演說時，先問「全球經濟如何」？接著回答「比原先擔心的還好，但比各界需要的還差」，「所有跡象都顯示，世界經濟已大致挺多重震撼所帶來的嚴重壓力」，「我們預期全球成長今、明兩年只會稍微趨緩」。

IMF與世界銀行秋季年會14日登場，屆時IMF將發布新版「世界經濟展望」。IMF今年7月上修今年全球經濟成長率預測0.2個百分點至3.0%，並上調明年成長率預測0.1個百分點到3.1%，都只略低於去年的3.3%，但喬治艾娃的最新評估語氣又更加樂觀。

她表示，升高後的關稅所造成的衝擊，比最初預期還溫和，部分原因是多數遭加徵關稅的國家選擇不報復，企業也找到緩解關稅衝擊之道。

銀價狂飆 漲勢比金價猛 突破50美元關卡…45年來首見

國際銀價9日大漲近5%，突破每英兩50美元關卡，是1980年代亨特家族軋空銀價以來首見，今年來已上漲逾70%，漲勢比金價...

OpenAI快速擴張找新贏家 帶動投資狂潮是革命還是泡沫？

AI熱潮狂飆，OpenAI本周與晶片製造商超微（AMD）簽署協議，是近來數椿千億美元協議狂潮的最新例證，這波狂潮正在重塑美國晶片產業。儘管巨額投資與關聯交易讓市場亢奮不已，但泡沫的影子也愈來愈明顯。當資金循環與估值高漲，是否會重現昔日的網路泡沫？這場由科技巨頭主導的盛宴，究竟是下一場革命，還是一次被過度包裝的幻象？

關稅效應 美進口大陸貨銳減

最新數據顯示，美國9月進口貨櫃裝載貨物年減8.4%，其中來自中國大陸的貨物更是銳減22.9%，反映出美國總統川普關稅政策...

法拉利電動車 傳1,800萬開賣

義大利超跑品牌法拉利（Ferrari）9日在馬拉內羅的總部，亮相旗下第一款電動車「Elettrica」的雛形，不過該公司...

ChatGPT平價方案 5美元有找

OpenAI正在越南、泰國、菲律賓及馬來西亞等亞洲16個新市場，推出不到5美元的平價ChatGPT Go方案，以擴大在此...

美半導體投資增速將稱冠 SEMI預測後年起超越陸台韓

半導體產業協會（SEMI）預測，人工智慧（AI）需求爆發，加上華府力推在地化生產，美國半導體投資增速將自2027年起超越...

