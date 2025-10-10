快訊

銀價狂飆 漲勢比金價猛 突破50美元關卡…45年來首見

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
國際銀價9日大漲近5%，突破每英兩50美元關卡。路透
國際銀價9日大漲近5%，突破每英兩50美元關卡。路透

國際銀價9日大漲近5%，突破每英兩50美元關卡，是1980年代亨特家族軋空銀價以來首見，今年來已上漲逾70%，漲勢比金價還要兇猛，凸顯投資人對安全資產的需求激增，而倫敦市場供給吃緊也起了推波助瀾的效果。

根據彭博資訊的數據，倫敦白銀現貨價9日盤中上漲4.8%至每英兩51.23美元。在紐約商品交易所，白銀期貨價格仍低於1980年1月創下的每英兩50.35美元歷史紀錄。

由於投資人擔憂美國的財政風險，加上股市過熱，以及聯準會（Fed）的獨立性飽受威脅，使安全資產的胃納擴大，帶動銀價急漲。

白銀漲勢部分來自所謂的「貶值交易」，投資人因擔心通膨與巨額財政赤字侵蝕金融資產價值，轉而湧入被視為避險的比特幣、黃金與白銀，使這些資產紛紛創新高。

Peel Hunt商品分析師霍奇森表示：「無論貨幣貶值的真實性如何，這個議題已點燃投資人對金銀的熱情，程度甚至近似他們看待AI或科技股的方式。」

白銀既是一種投資資產，而且工業用途也很廣泛，包括太陽能板及風電渦輪機，這兩項用途的總需求量超過全球白銀需求的一半；到今年為止，需求已連續第五年超過供給。

倫敦白銀市場供給緊俏已接近空前程度。今年由於生產廠商擔憂美國提高白銀關稅，因此搶先將白銀大量銷往美國，使倫敦市場庫存劇減，導致紐約期貨銀價低於倫敦現貨價格，與紐約銀價一向比倫敦市場溢價的正常情況相悖。

銀價一向與金價亦步亦趨，與美元匯款及聯準會（Fed）利率呈負相關，但銀價也是出了名容易震盪。2011年和2020年都曾有凌厲漲勢。

1980年，德州石油富豪亨特兄弟因擔心通膨並深信白銀是儲存價值的工具，試圖居奇，壟斷銀市，他們囤積超過2億英兩的白銀，使價格推升突破50美元，隨後價格暴跌至11美元以下。彭博無法取得當時倫敦現貨市場的盤中價格數據。

因此，白銀成為少數仍未突破1970與1980年代商品泡沫時期高點的市場之一。經通膨調整後，目前的白銀新高價格，僅為1980年峰值的四分之一左右。

MarketPulse by OANDA分析師瓦達說：「基於結構性的供應短缺，以及強勁的工業用途需求，我認為未來六個月左右銀價可望攀抵每英兩55美元。」

另外，倫敦商品交易所的銅期貨價格，同日躍漲逾3%至每噸11,000美元，逼近去年創下的天高價位。

倫敦 資產 投資人

