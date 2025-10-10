關稅效應 美進口大陸貨銳減

最新數據顯示，美國9月進口貨櫃裝載貨物年減8.4%，其中來自中國大陸的貨物更是銳減22.9%，反映出美國總統川普關稅政策製造出的貿易動盪。

供應鏈技術和數據供應商Descartes 9日表示，美國海港9月總共處理231萬個20呎標準貨櫃（TEU）的貨物，數量為歷來9月的第三高，但仍比去年下降。

從大陸進口的貨櫃數銳減至約76.2萬個TEU，占整體進口比率從8月的34.5%下滑至33%，其中又以鋁材、鞋類和電子機械減少最多，玩具、體育用品及服飾也下滑。Descartes表示，整體結果代表7、8月的短暫回升出現反轉，並凸顯出進口商對關稅政策的敏感。

除了大陸外，美國9月從台灣、南韓、香港、德國和義大利進口的貨物，也比去年同期下滑，但從印尼、泰國、越南和印度等東南亞和南亞國家的進口，則都增加。

全美零售聯盟（NRF）與Hackett Associates表示，由於大多數節慶商品已提早交貨，且關稅持續上漲，美國主要貨櫃港的單月進口貨物量，預料今年內將下滑至低於200萬TEU。

NRF供應鏈和海關政策副總裁戈爾德表示，「由於零售商大多趕在對等關稅生效前提前進口，今年旺季已經結束。」

NRF表示，對來自所有國家軟墊家具、廚櫃和浴室盥洗台課徵25%關稅的措施，預計下周生效，且明年1月將再調高。對大陸加徵的進口關稅，在8月延後90天後，也將於11月10日生效，除非美中敲定貿易協議，或川普決定再度延長。

Hackett Associates創辦人哈克特說：「美國貿易政策的持續反覆無常，正創造龐大的經濟不確定性。」

海運諮詢機構Drewry的東西航線貨櫃運價指數，9月年減3%，為2024年7月來首次下滑，也反映出市場需求的變化。該指數代表的是包括沃爾瑪等零售商在內的逾100家國際託運人，在17條主要海運路線支付的平均運價。

但必須強調的是，儘管面臨空前關稅壓力，美國進口整體來說仍見提升，今年至9月為止的進口量比去年同期增長1.9%。