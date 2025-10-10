快訊

顏正國癌逝！「角頭」4男星天堂相聚　最年輕是36歲的他

國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

美半導體投資增速將稱冠 SEMI預測後年起超越陸台韓

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

半導體產業協會（SEMI）預測，人工智慧（AI）需求爆發，加上華府力推在地化生產，美國半導體投資增速將自2027年起超越中國大陸、台灣和南韓等主要晶片經濟體。

報告指出，2027至2030年間，美國對包括設備支出與廠房建設的晶片投資將大增，部分原因是政策驅動的先進邏輯晶片與記憶體晶片投資。

SEMI預測，美國今、明兩年的晶片投資均在210億美元左右，2027年增至330億美元，2028年達到430億美元，而2027至2030年的晶片總投資將達1,580億美元，這種增幅在全球其他地區難以複製。

SEMI產業研究資深總監曾瑞榆表示：「根據目前看到已確認的半導體生產投資承諾，美國增長速度很可能持續領先全球。投資總額能否稱冠尚待觀察，但這也非常可能，因為大量政策驅動的先進晶片生產集中在美國。」

與此同時，根據SEMI報告，受AI晶片熱潮帶動，2026至2028年間，全球12吋晶圓廠設備投資額預計將達3,740億美元，這些設備既用於成熟製程晶片製造，也支援先進晶片生產。今年該領域的晶片設備支出將首次突破1,000億美元大關。這項指標一向是衡量產能擴張與企業投資意願的關鍵風向球。

2026至2028年間，預計美國對晶片製造設備的投資額達到600億美元，超越日本的320億美元。

美國 半導體 製程

延伸閱讀

SEMI：美國半導體投資2027年起將超越中台韓

川普下戀愛禁令首例！隱瞞與中國女子交往 美國外交人員被開除

印能Q3營收創單季新高 訂單能見度已至明年上半年

中企突圍、去年仍大買晶片設備 凸顯美出口管制有漏洞

相關新聞

銀價狂飆 漲勢比金價猛 突破50美元關卡…45年來首見

國際銀價9日大漲近5%，突破每英兩50美元關卡，是1980年代亨特家族軋空銀價以來首見，今年來已上漲逾70%，漲勢比金價...

OpenAI快速擴張找新贏家 帶動投資狂潮是革命還是泡沫？

AI熱潮狂飆，OpenAI本周與晶片製造商超微（AMD）簽署協議，是近來數椿千億美元協議狂潮的最新例證，這波狂潮正在重塑美國晶片產業。儘管巨額投資與關聯交易讓市場亢奮不已，但泡沫的影子也愈來愈明顯。當資金循環與估值高漲，是否會重現昔日的網路泡沫？這場由科技巨頭主導的盛宴，究竟是下一場革命，還是一次被過度包裝的幻象？

關稅效應 美進口大陸貨銳減

最新數據顯示，美國9月進口貨櫃裝載貨物年減8.4%，其中來自中國大陸的貨物更是銳減22.9%，反映出美國總統川普關稅政策...

法拉利電動車 傳1,800萬開賣

義大利超跑品牌法拉利（Ferrari）9日在馬拉內羅的總部，亮相旗下第一款電動車「Elettrica」的雛形，不過該公司...

ChatGPT平價方案 5美元有找

OpenAI正在越南、泰國、菲律賓及馬來西亞等亞洲16個新市場，推出不到5美元的平價ChatGPT Go方案，以擴大在此...

美半導體投資增速將稱冠 SEMI預測後年起超越陸台韓

半導體產業協會（SEMI）預測，人工智慧（AI）需求爆發，加上華府力推在地化生產，美國半導體投資增速將自2027年起超越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。