ChatGPT平價方案 5美元有找
OpenAI正在越南、泰國、菲律賓及馬來西亞等亞洲16個新市場，推出不到5美元的平價ChatGPT Go方案，以擴大在此地區市占。
除了越、泰、菲及大馬外，這個訂閱方案現已在阿富汗、孟加拉、不丹、汶萊、柬埔寨、寮國、馬爾地夫、緬甸、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡和東帝汶推出。
在大馬、泰國、越南、菲律賓和巴基斯坦等國家，OpenAI的用戶可使用本國貨幣付款；其餘國家的用戶則須以美元支付，訂閱價約5美元，最終費用取決於當地稅率。
ChatGPT Go提高了用戶每日使用訊息、圖片生成，以及文件或圖片上傳的上限。該方案所提供的記憶體也比免費方案多出一倍，以滿足更個人化的需求。
OpenAI指出，在推出這項擴大亞洲市場計畫之前，該公司在東南亞地區的每周活躍用戶數已成長多達四倍。該公司今年8月先在印度推出ChatGPT Go，隨後在9月於印尼推出。OpenAI並表示，自推出以來，印度的付費用戶數已增加一倍。
OpenAI與Google正競相在更多地區推出平價的AI聊天機器人訂閱方案。 Google 9月在印尼推出了價格相近的Google AI Plus服務，之後擴展到40多國。 Google AI Plus的用戶可使用Google最先進的人工智慧模型Gemini 2.5 Pro，和用於圖像和影音創作的創意工具（包括Flow、Whisk和Veo 3 Fast），以及200GB的雲端儲存空間。
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）日前在DevDay 2025大會上宣布，ChatGPT的全球每周活躍用戶已達8億，高於8月的7億。儘管該公司發展迅速且估值近期已達5,000億美元，但由於持續在AI基礎設施投入巨資，該公司2025年上半年的營運虧損高達78億美元。
