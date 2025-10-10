快訊

顏正國癌逝！「角頭」4男星天堂相聚　最年輕是36歲的他

國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

ChatGPT平價方案 5美元有找

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
OpenAI正在越南、泰國、菲律賓及馬來西亞等亞洲16個新市場推出不到5美元的平價ChatGPT Go方案，以擴大在此地區的市占。路透
OpenAI正在越南、泰國、菲律賓及馬來西亞等亞洲16個新市場推出不到5美元的平價ChatGPT Go方案，以擴大在此地區的市占。路透

OpenAI正在越南、泰國、菲律賓及馬來西亞等亞洲16個新市場，推出不到5美元的平價ChatGPT Go方案，以擴大在此地區市占。

除了越、泰、菲及大馬外，這個訂閱方案現已在阿富汗、孟加拉、不丹、汶萊、柬埔寨、寮國、馬爾地夫、緬甸、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡和東帝汶推出。

在大馬、泰國、越南、菲律賓和巴基斯坦等國家，OpenAI的用戶可使用本國貨幣付款；其餘國家的用戶則須以美元支付，訂閱價約5美元，最終費用取決於當地稅率。

ChatGPT Go提高了用戶每日使用訊息、圖片生成，以及文件或圖片上傳的上限。該方案所提供的記憶體也比免費方案多出一倍，以滿足更個人化的需求。

OpenAI指出，在推出這項擴大亞洲市場計畫之前，該公司在東南亞地區的每周活躍用戶數已成長多達四倍。該公司今年8月先在印度推出ChatGPT Go，隨後在9月於印尼推出。OpenAI並表示，自推出以來，印度的付費用戶數已增加一倍。

OpenAI與Google正競相在更多地區推出平價的AI聊天機器人訂閱方案。 Google 9月在印尼推出了價格相近的Google AI Plus服務，之後擴展到40多國。 Google AI Plus的用戶可使用Google最先進的人工智慧模型Gemini 2.5 Pro，和用於圖像和影音創作的創意工具（包括Flow、Whisk和Veo 3 Fast），以及200GB的雲端儲存空間。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）日前在DevDay 2025大會上宣布，ChatGPT的全球每周活躍用戶已達8億，高於8月的7億。儘管該公司發展迅速且估值近期已達5,000億美元，但由於持續在AI基礎設施投入巨資，該公司2025年上半年的營運虧損高達78億美元。

OpenAI 馬爾地夫 圖片上傳

延伸閱讀

黃仁勳透露：入股OpenAI 建立直接合作關係

蘋果前傳奇設計師露口風 OpenAI 一系列祕密裝置要解決手機焦慮

OpenAI結盟超微 擬年砸數百億採購GPU 最多添購10%股票

奧特曼、艾夫聯手開發的AI裝置傳卡關 恐延後問世

相關新聞

銀價狂飆 漲勢比金價猛 突破50美元關卡…45年來首見

國際銀價9日大漲近5%，突破每英兩50美元關卡，是1980年代亨特家族軋空銀價以來首見，今年來已上漲逾70%，漲勢比金價...

OpenAI快速擴張找新贏家 帶動投資狂潮是革命還是泡沫？

AI熱潮狂飆，OpenAI本周與晶片製造商超微（AMD）簽署協議，是近來數椿千億美元協議狂潮的最新例證，這波狂潮正在重塑美國晶片產業。儘管巨額投資與關聯交易讓市場亢奮不已，但泡沫的影子也愈來愈明顯。當資金循環與估值高漲，是否會重現昔日的網路泡沫？這場由科技巨頭主導的盛宴，究竟是下一場革命，還是一次被過度包裝的幻象？

關稅效應 美進口大陸貨銳減

最新數據顯示，美國9月進口貨櫃裝載貨物年減8.4%，其中來自中國大陸的貨物更是銳減22.9%，反映出美國總統川普關稅政策...

法拉利電動車 傳1,800萬開賣

義大利超跑品牌法拉利（Ferrari）9日在馬拉內羅的總部，亮相旗下第一款電動車「Elettrica」的雛形，不過該公司...

ChatGPT平價方案 5美元有找

OpenAI正在越南、泰國、菲律賓及馬來西亞等亞洲16個新市場，推出不到5美元的平價ChatGPT Go方案，以擴大在此...

美半導體投資增速將稱冠 SEMI預測後年起超越陸台韓

半導體產業協會（SEMI）預測，人工智慧（AI）需求爆發，加上華府力推在地化生產，美國半導體投資增速將自2027年起超越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。