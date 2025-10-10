美中同步擴大貿易黑名單

快訊

經濟日報／ 記者謝守真陳宥菘／綜合報導

美國商務部工業與安全局（BIS）當地時間8日發布一項最終規則，宣布將對中國大陸、土耳其和阿拉伯聯合大公國的26個實體及三個地址新增至實體清單。其中，包括19家中港企業，這些企業均與電子零組件及無人機貿易有關。

BIS指出，部分企業涉及向伊朗代理組織提供支援，包括美國大型電子產品經銷商Arrow子公司與部分軍用無人機供應鏈。

公告表示，被新增至實體清單的19家中港企業中，其中16家為大陸企業，三個地址位於香港。此次被列入的企業範圍廣泛，包括Arrow大陸與香港子公司，以及多家中小型技術與貿易公司。

BIS指，新增實體或個人被認定對美國國家安全構成重大風險，美國企業若與其展開業務，需事先獲得授權，否則將違法。相關規則10月8日起生效，規則生效前已在途的貨物，若在11月7日前完成出口、再出口或境內轉移，可繼續適用原有許可例外。

與此同時，大陸商務部昨（9）日再將反無人機技術公司（Dedrone by Axon）、半導體研究公司TechInsights等14家外國實體，列入不可靠實體清單，理由是與台灣展開軍事技術合作、發表涉陸惡劣言論，或協助外國政府打壓大陸企業。

上述實體將被禁止從事與大陸有關的進出口活動；禁止在大陸境內新增投資；並禁止大陸境內的組織、個人與上述實體進行有關交易、合作等活動。

