顏正國癌逝！「角頭」4男星天堂相聚　最年輕是36歲的他

國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

法拉利電動車 傳1,800萬開賣

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
法拉利首款電動車Elettrica的底盤樣貌。（網路照片）
法拉利首款電動車Elettrica的底盤樣貌。（網路照片）

義大利超跑品牌法拉利（Ferrari）9日在馬拉內羅的總部，亮相旗下第一款電動車「Elettrica」的雛形，不過該公司將縮減在電動車領域的布局，並調高燃油車型的產品比重，反映西方車廠普遍面臨的純電轉型困境。

彭博資訊報導，Elettrica將配備四具電動馬達，分散在四個車輪之上，單次充電續航里程超過530公里，總馬力輸出突破1,000匹，能在短短2.5秒內加速至時速100公里，極速上看310公里。這也會是法拉利首款五人座車型，車輛內裝預定明年初公布，全車將於明年春季亮相，預計2026年底上市，但尚未公布售價。不過，據路透引述知情人士報導，Elettrica售價可能從50萬歐元起跳（近新台幣1,800萬元）。

不過，法拉利在這場資本市場活動日表示，將縮減電動車計畫，跟進其他豪華車廠。該公司說，在2030年前，純電動車的產品比重約為20%，較2022年的目標砍半，燃油車比重則倍增至40%，油電車占比則維持在40%。

法拉利對電動車轉趨謹慎，已先著重在打造油電車，保時捷（Porsche）、賓士（Mercedes-Benz）等車廠也面臨電動車轉型困境，受累於富裕買家對購入電動車裹足不前。法拉利也說，2030年的調整後盈餘，將從今年的27.2億歐元提升到至少36億歐元（42億美元），顯示成長速度較三年前公布的預期明顯放緩，導致失望賣壓湧現，拖累法拉利股價9日盤中暴跌16%，寫九年來最大跌幅。

保時捷同日宣布，第3季全球交車量約為7.1萬輛，比去年同期下滑約6%，受累於產業環境嚴峻、以及激烈的競爭，導致中國大陸銷量銳減26%。

西方車廠在大陸市場節節敗退，敗給比亞迪、小米等大陸本土車廠。當地市場競爭激烈也壓縮車廠的利潤空間，寶馬（BMW）在本周稍早調降獲利預期，原因是大陸銷量下滑與美國關稅成本影響。

為支持陷入困境的國內車廠，德國總理梅爾茨率領的執政聯盟，已同意在2029年前推行規模30億歐元（35億美元）的淨零碳排車輛購車補助。他也在9日會晤汽車產業領袖，探討汽車產業的未來，同時討論歐盟2035年禁售燃油車的禁令。

電動 法拉利

