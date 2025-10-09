英特爾首款18A製程伺服器處理器Clearwater Forest 2026上半年推出

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

英特爾預告首款以Intel 18A製程生產的伺服器處理器Intel Xeon 6+（代號 Clearwater Forest），將於2026年上半年推出，標榜將帶來顯著的能源效率與效能提升。

Clearwater Forest將在英特爾亞利桑那Fab 52新廠生產，包含運算晶塊（tile）、基礎晶塊與I／O晶塊，分別以18A製程、Intel 3與Intel 7製程打造，主要特色包括高達288個效率核心，每周期指令數（IPC）比前一代產品提升17％，且在密度、吞吐量及能耗效率方面均大幅提升。同時，Clearwater Forest將首度導入英特爾新一代Foveros Direct 3D先進封裝技術。

英特爾指出，Clearwater Forest專為超大規模資料中心、雲端服務供應商與電信業者量身打造，可協助企業擴展工作負載、降低能源成本，並推動更智慧化的服務運作。

英特爾提到，其在資料中心技術策略上有三大方向，一是變革性技術，透過模組化架構、更多核心及優化的總擁有成本（TCO）來提升性能與效率，第二則是生態系的可擴展性，透過x86生態系統的規模、合作夥伴網路和軟體支援來釋放價值，第三則是品質與安全性，會致力於保護資料、確保正常運行時間，並且建立客戶信任。

英特爾 Intel

