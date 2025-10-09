7天大漲25%…台達電旗下泰達電猛漲 泰國10日起設交易限制

台達電泰國子公司泰達電股價近來表現強勁，光是本月已漲近25%。泰國證交所9日宣布10日起祭出交易限制，把泰達電股票排除在信用額度之外，並將這檔股票打入類似台灣的全額交割股。

根據泰國證交所文件，這些限制屬於第一級市場監控措施，將實施至10月30日。排除在信用額度之外意味券商計算客戶所有類型帳戶信用額度時，不得把泰達電股票當成擔保。另外，泰國證交所也要求每家券商必須確保客戶交易泰達電股票前，必須以現金支付所有款項。

泰達電股價9日收漲3.13%，報197.5泰銖，本月七個交易日累計已漲24.6%。如果從4月4日56.75泰銖的今年低點算起，泰達電股價已大漲248%。