美股早盤／3大指數平盤波動！市場沒等到鮑爾給線索 只能期盼企業財報

美股9日早盤平盤波動，投資人原本盤前期待聯準會（Fed）主席鮑爾的發言，能提供更多央行未來政策方向的線索，但結果撲空，加上美國聯邦政府持續關門，只能仰賴企業財報做為市場動能。

道瓊工業指數9日早盤小跌75點，或0.1%，標普500和那斯達克指數也分別各跌約0.1%；費城半導體跌幅也不到0.1%；台積電ADR則跌1.2%。

Fed主席鮑爾9日上午在一家社區銀行大會上發表談話，投資人原本期待他會談到經濟展望或貨幣政策，但鮑爾僅用預錄影片致詞，讓投資人期望落空。不過，其他Fed官員也將在稍晚發表演講，包括Fed理事鮑蔓（Michelle Bowman）和今年無投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）。

Fed稍早公布的9月會議紀錄顯示出持續的通膨疑慮，可能會讓市場已經透過價格反映預期的積極降息路線變得複雜。

由於美國政府持續關門，9日並無任何美國重要經濟數據發布。

在個股方面，特斯拉股價下跌1.7%，因美國車輛安全監管機構對該公司駕駛輔助系統FSD造成的闖紅燈和其他違規事故展開調查。

輝達股價則上漲1.5%，金融服務公司Cantor Fitzgerald將其對輝達的目標價調高至全華爾街最高，看好輝達在人工智慧（AI）成長支撐下的成長潛力。

好市多（Costco）股價上漲2.2%，這家零售大廠9月同店銷售優於市場預期，主要受到客流量和顧客平均消費提升加持。