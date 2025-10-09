中國大陸稀土出口控管引發疑慮 歐盟表達關切

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示，對中國今天宣布加強稀土相關技術與產品出口管制一事「表示關切」。

法新社報導，歐盟貿易議題發言人吉爾（OlofGill）今天向媒體表示：「執委會期待中國能夠作為可靠的夥伴，確保關鍵原物料的供應穩定且可預測。」

稀土是難以開採的金屬元素，對手機、汽車及高科技武器等產品製造至關重要。中國是全球主要稀土生產國，今年4月為報復美國施加關稅，對稀土金屬實施出口管制。

除了日本，七大工業國集團（G7）國家從稀土磁鐵到電池金屬等多種材料，都高度或完全依賴中國。

企業遊說團體「中國歐盟商會」（European UnionChamber of Commerce in China）9月中旬警告，即使中歐雙方在7月達成加快稀土出口協議，歐洲企業在取得中國關鍵稀土資源方面仍面臨挑戰。

中國在全球稀土礦產的開採與提煉產業占據主導地位，使其在今年與華府爆發的新一輪貿易戰中握有重要籌碼。

4月以來，北京對特定稀土產品出口實施許可證制度，對全球製造業產生連鎖衝擊。

在7月一場由北京主辦的峰會後，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）曾表示，雙方已就中國稀土出口至歐盟建立更順暢的機制達成協議。

但「中國歐盟商會」發布的年度立場文件指出：「許多企業、特別是中小企業，仍遭遇重大供應鏈中斷。」

商會補充，目前還沒有「長期且可持續的解決方案」，但商會方面與中方保持「定期聯繫」。