18A製程打造處理器登場 英特爾宣布Panther Lake今年稍晚開始出貨

晶片大廠英特爾於9日正式公布，首款以該公司最先進Intel 18A製程打造的AI PC處理器Intel Core Ultra 系列 3 （代號為Panther Lake），進度符合客戶交付承諾，預計將於今年稍晚開始出貨。

Panther Lake主要由運算晶塊（tile）、GPU晶塊、平台控制晶塊組成，包括CPU、GPU與NPU合計的整體平台算力最高可達180 TOPS。最主要的運算晶塊以18A製程生產，包含CPU，以及新一代的NPU 5與IPU 7.5架構，其中NPU 5最高可支援50 TOPS算力。

同時，Panther Lake的GPU晶塊也是採用新一代的Xᵉ3架構，當中多數是以Intel 3製程生產，一部分是以台積電（2330）N3E製程生產，最高支援到120 TOPS算力。至於平台控制晶塊則是以台積電N6製程生產。

根據英特爾的資料，Panther Lake的CPU效能跟上一代的Lunar Lake與Arrow Lake處理器相比，在相同功耗下，多執行緒表現提升五成以上，而單執行緒表現也比Lunar Lake提升一成以上。同時，GPU效能也比Lunar Lake與Arrow Lake大增五成以上，NPU 5的單位面積算力也增加四成以上。

如果以省電表現來看，Panther Lake可比Lunar Lake節省約一成功耗，更比Arrow Lake節省約四成功耗。

英特爾18A製程建置於其亞利桑那廠區的Fab 52新廠，是其目前最先進的製程，採用RibbonFET環繞式閘極（GAA）電晶體架構，並首度導入PowerVia背部供電技術。

英特爾執行長陳立武表示，「我們正邁入一個令人振奮的計算新時代，這得益於半導體技術的重大躍進，並將形塑未來數十年的發展。我們的下一代計算平台，結合領先的製程技術、製造與先進封裝能力，將成為推動公司創新的關鍵引擎，助力打造嶄新的英特爾。」

同時，英特爾提到，Panther Lake將廣泛支持消費型與商用AI PC、遊戲裝置與邊緣運算解決方案，包括機器人技術。由於採用可擴展的多晶片架構，可為合作夥伴在不同外型規格、應用領域與價格帶方面，提供前所未有的靈活性。