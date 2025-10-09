快訊

美股早盤／3大指數平盤波動！市場沒等到鮑爾給線索 只能期盼企業財報

聽新聞
0:00 / 0:00

18A製程打造處理器登場 英特爾宣布Panther Lake今年稍晚開始出貨

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
英特爾執行長陳立武在亞利桑那州廠區，展示採用18A製程生產的Panther Lake運算晶塊之晶圓。圖／英特爾提供
英特爾執行長陳立武在亞利桑那州廠區，展示採用18A製程生產的Panther Lake運算晶塊之晶圓。圖／英特爾提供

晶片大廠英特爾於9日正式公布，首款以該公司最先進Intel 18A製程打造的AI PC處理器Intel Core Ultra 系列 3 （代號為Panther Lake），進度符合客戶交付承諾，預計將於今年稍晚開始出貨。

Panther Lake主要由運算晶塊（tile）、GPU晶塊、平台控制晶塊組成，包括CPU、GPU與NPU合計的整體平台算力最高可達180 TOPS。最主要的運算晶塊以18A製程生產，包含CPU，以及新一代的NPU 5與IPU 7.5架構，其中NPU 5最高可支援50 TOPS算力。

同時，Panther Lake的GPU晶塊也是採用新一代的Xᵉ3架構，當中多數是以Intel 3製程生產，一部分是以台積電（2330）N3E製程生產，最高支援到120 TOPS算力。至於平台控制晶塊則是以台積電N6製程生產。

根據英特爾的資料，Panther Lake的CPU效能跟上一代的Lunar Lake與Arrow Lake處理器相比，在相同功耗下，多執行緒表現提升五成以上，而單執行緒表現也比Lunar Lake提升一成以上。同時，GPU效能也比Lunar Lake與Arrow Lake大增五成以上，NPU 5的單位面積算力也增加四成以上。

如果以省電表現來看，Panther Lake可比Lunar Lake節省約一成功耗，更比Arrow Lake節省約四成功耗。

英特爾18A製程建置於其亞利桑那廠區的Fab 52新廠，是其目前最先進的製程，採用RibbonFET環繞式閘極（GAA）電晶體架構，並首度導入PowerVia背部供電技術。

英特爾執行長陳立武表示，「我們正邁入一個令人振奮的計算新時代，這得益於半導體技術的重大躍進，並將形塑未來數十年的發展。我們的下一代計算平台，結合領先的製程技術、製造與先進封裝能力，將成為推動公司創新的關鍵引擎，助力打造嶄新的英特爾。」

同時，英特爾提到，Panther Lake將廣泛支持消費型與商用AI PC、遊戲裝置與邊緣運算解決方案，包括機器人技術。由於採用可擴展的多晶片架構，可為合作夥伴在不同外型規格、應用領域與價格帶方面，提供前所未有的靈活性。

英特爾

延伸閱讀

ARM執行長批英特爾錯失時機！網肯定「追不上台積電」：短期地位難撼動

輝達投資英特爾、砸千億挺OpenAI！全球大咖瘋結盟 下一個贏家是誰？

美媒：英特爾與超微初步洽談 磋商代工合作

相信黃董...還沒年底就懂！專家點力積電（6770）進場時機：短線整理完又上

相關新聞

美股早盤／3大指數平盤波動！市場沒等到鮑爾給線索 只能期盼企業財報

美股9日早盤平盤波動，投資人原本盤前期待聯準會（Fed）主席鮑爾的發言，能提供更多央行未來政策方向的線索，但結果撲空，加...

18A製程打造處理器登場 英特爾宣布Panther Lake今年稍晚開始出貨

晶片大廠英特爾於9日正式公布，首款以該公司最先進Intel 18A製程打造的AI PC處理器Intel Core Ult...

才遭風暴侵擾…歐洲前兩大港口爆罷工危機 全球供應鏈恐再遭殃

歐洲兩大港口荷蘭鹿特丹港及比利時安特衛普─布魯日港數天前才遭受強烈風暴侵擾，如今又陷入勞工行動危機，導致貨物運輸嚴重延誤...

「AI並非贏者通吃的競賽」 阿里巴巴蔡崇信：關鍵在誰更快部署AI

阿里巴巴聯合創辦人及主席蔡崇信表示，人工智慧（AI）並不是一場「贏者通吃」的競賽。蔡崇信於9月參加Podcast節目Al...

青出於藍！教川普加密幣還共同成立公司 19歲小兒子身價估1.5億美元

美國總統川普的19歲小兒子巴倫（Barron Trump）鮮少公開在媒體前露面，但川普卻在今年1月的就職典禮上點名他，顯...

市場關心AI熱潮、美國利率與政府關門 亞股多收高

投資人正在關心工智慧（AI）帶動的股市熱潮、美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策，以及美國政府關門後續發展，亞洲股市主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。