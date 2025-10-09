快訊

美股早盤／3大指數平盤波動！市場沒等到鮑爾給線索 只能期盼企業財報

才遭風暴侵擾…歐洲前兩大港口爆罷工危機 全球供應鏈恐再遭殃

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為荷蘭鹿特丹港。路透社
圖為荷蘭鹿特丹港。路透社

歐洲兩大港口荷蘭鹿特丹港及比利時安特衛普─布魯日港數天前才遭受強烈風暴侵擾，如今又陷入勞工行動危機，導致貨物運輸嚴重延誤。

歐洲最大港鹿特丹港負責在船上和碼頭鬆開及固定貨櫃的工人，在當地時間8日下午展開48小時罷工。International Lashing Service與Matrans Marine Services的FNV工會成員要求額外加薪7%，這場罷工主要影響鹿特丹港貨櫃集散站運作。

另一方面，由於抗議聯邦退休金改革的引水人職業協會發起無限期勞工行動，歐洲第二大港安特衛普─布魯日港也嚴重延誤。安特衛普─布魯日港的法蘭德斯引水人10月5日以來持續按章怠工，意味只在既定辦公時間出勤，這些引水人只在上午10時至下午5時提供服務。

安特衛普─布魯日港表示，截至當地時間9日上午時間表未定的船有65艘，27艘船延誤。另外，引水人勞工行動也導致規模較小的澤布呂赫港（Zeebrugge）有七艘船延誤。

鹿特丹港是航運巨擘馬士基（A.P. Moller-Maersk）主要據點，馬士基已向客戶警告該港罷工事件可能衝擊營運。馬士基也表示，引水人勞工行動預料將嚴重擾亂貨物重新開始進出安特衛普─布魯日港及澤布呂赫港，未來數天船隻抵港和離港將嚴重延誤。

大型貨櫃港罷工遲遲無法落幕，可能透過國際貿易引發漣漪效應。舉例來說，美國碼頭工人工會一年前在美國港口發起的勞工行動，就導致貨輪在美國墨西哥灣和東部沿岸地區大排長龍，導致全球供應鏈面臨中斷風險。

罷工 碼頭 荷蘭 比利時

延伸閱讀

政治太正確？威尼斯鳳凰歌劇院罷工 反對新任音樂總監

整理包／赴韓注意！韓國15機場無限期罷工 背後原因、班機影響、理賠一次搞懂

中秋節前夕南韓全國機場無限期罷工 281萬連假旅客恐受衝擊

南韓15機場勞工19日起擬大罷工 網路一片哀號、求對策

相關新聞

美股早盤／3大指數平盤波動！市場沒等到鮑爾給線索 只能期盼企業財報

美股9日早盤平盤波動，投資人原本盤前期待聯準會（Fed）主席鮑爾的發言，能提供更多央行未來政策方向的線索，但結果撲空，加...

18A製程打造處理器登場 英特爾宣布Panther Lake今年稍晚開始出貨

晶片大廠英特爾於9日正式公布，首款以該公司最先進Intel 18A製程打造的AI PC處理器Intel Core Ult...

才遭風暴侵擾…歐洲前兩大港口爆罷工危機 全球供應鏈恐再遭殃

歐洲兩大港口荷蘭鹿特丹港及比利時安特衛普─布魯日港數天前才遭受強烈風暴侵擾，如今又陷入勞工行動危機，導致貨物運輸嚴重延誤...

「AI並非贏者通吃的競賽」 阿里巴巴蔡崇信：關鍵在誰更快部署AI

阿里巴巴聯合創辦人及主席蔡崇信表示，人工智慧（AI）並不是一場「贏者通吃」的競賽。蔡崇信於9月參加Podcast節目Al...

青出於藍！教川普加密幣還共同成立公司 19歲小兒子身價估1.5億美元

美國總統川普的19歲小兒子巴倫（Barron Trump）鮮少公開在媒體前露面，但川普卻在今年1月的就職典禮上點名他，顯...

市場關心AI熱潮、美國利率與政府關門 亞股多收高

投資人正在關心工智慧（AI）帶動的股市熱潮、美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策，以及美國政府關門後續發展，亞洲股市主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。