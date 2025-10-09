才遭風暴侵擾…歐洲前兩大港口爆罷工危機 全球供應鏈恐再遭殃

歐洲兩大港口荷蘭鹿特丹港及比利時安特衛普─布魯日港數天前才遭受強烈風暴侵擾，如今又陷入勞工行動危機，導致貨物運輸嚴重延誤。

歐洲最大港鹿特丹港負責在船上和碼頭鬆開及固定貨櫃的工人，在當地時間8日下午展開48小時罷工。International Lashing Service與Matrans Marine Services的FNV工會成員要求額外加薪7%，這場罷工主要影響鹿特丹港貨櫃集散站運作。

另一方面，由於抗議聯邦退休金改革的引水人職業協會發起無限期勞工行動，歐洲第二大港安特衛普─布魯日港也嚴重延誤。安特衛普─布魯日港的法蘭德斯引水人10月5日以來持續按章怠工，意味只在既定辦公時間出勤，這些引水人只在上午10時至下午5時提供服務。

安特衛普─布魯日港表示，截至當地時間9日上午時間表未定的船有65艘，27艘船延誤。另外，引水人勞工行動也導致規模較小的澤布呂赫港（Zeebrugge）有七艘船延誤。

鹿特丹港是航運巨擘馬士基（A.P. Moller-Maersk）主要據點，馬士基已向客戶警告該港罷工事件可能衝擊營運。馬士基也表示，引水人勞工行動預料將嚴重擾亂貨物重新開始進出安特衛普─布魯日港及澤布呂赫港，未來數天船隻抵港和離港將嚴重延誤。

大型貨櫃港罷工遲遲無法落幕，可能透過國際貿易引發漣漪效應。舉例來說，美國碼頭工人工會一年前在美國港口發起的勞工行動，就導致貨輪在美國墨西哥灣和東部沿岸地區大排長龍，導致全球供應鏈面臨中斷風險。