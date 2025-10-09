「AI並非贏者通吃的競賽」 阿里巴巴蔡崇信：關鍵在誰更快部署AI

阿里巴巴聯合創辦人及主席蔡崇信表示，人工智慧（AI）並不是一場「贏者通吃」的競賽。蔡崇信於9月參加Podcast節目All-In Summit時說，「在AI領域，並沒有所謂的『贏得比賽』這種事。」

這段錄影於8日公布，當時蔡崇信還說：「這是一場漫長的馬拉松。」

蔡崇信指出，AI的競賽並不在於誰打造出最大或最強的模型，而是在於誰能更快地部署AI，「幾乎每周都有一個模型領先，但下一周就會被另一個模型超越。」

「我對『贏』的定義，不是誰推出最強大的AI模型，而是誰能更快地採用它。」

他還說，美國應該更注重AI的採用與普及，而不是砸大錢來開發更大的模型。

蔡崇信以中國大陸為例，表示中國企業正積極採用開源及小型模型，可針對手機與筆電等實際應用場景進行優化。

他強調，自己並不是說中國在『模型戰爭』的技術層面上取勝，「但在實際應用以及讓更多人受惠於AI方面，中國確實取得了長足進展。」

為在AI領域保持領先，從OpenAI到Meta、Alphabet等美國科技巨擘，前仆後繼地砸大錢興建大型基礎設施。

然而，中國的AI策略則著重在精簡、更有效率的模型上，也代表更便宜、更輕量、更容易部署。

Futurum集團半導體與新興技術研究總監王韋傑（Ray Wang）4月接受 Business Insider 訪問時表示，中國並不試圖像OpenAI那樣，一味追求建構更大的模型，而是以極快速度將AI應用至日常所用的科技中。

王韋傑並補充，這種快速整合的能力，對一國的AI整體競爭力而言，可能與模型本身的品質一樣重要。