青出於藍 川普搞加密幣他教的 19歲小兒子巴倫身價估已達1.5億美元

美國總統川普的19歲小兒子巴倫（Barron Trump）鮮少公開在媒體前露面，但川普卻在今年1月的就職典禮上點名他，顯見川普對他的重視。而據富比世（Forbes）雜誌估計，巴倫如今身價已高達1.5億美元，原因只出在他教會了他老爸一件事：加密幣。

川普和第三任妻子梅蘭妮亞在2006年生下巴倫。川普2015年宣布競選美國總統時，巴倫才年僅9歲。因此，他在所有的川普子女中，也一直保持最低調。但他教會了父親川普什麼是「錢包」，而加密幣也成為了川普財富暴增的來源。

在去年距離總統大選不到兩個月前，巴倫和父親川普及兄長們共同成立了加密公司World Liberty Financial，而隨著川普當選，這家公司也大發利市，估計已為川普家族增加了逾15億美元財富，而這其中的10%將屬於巴倫。

川普家族透過公司DT Marks Defi持有World Liberty股權，而據川普當選總統後揭露的財務資料，截至今年年初為止，川普本人擁有DT Marks Defi的70%股權，其餘30%則由他家族擁有。

因此，富比世假設，巴倫和一起名列共同創辦人的兩名兄長小川普和艾瑞克，一起平分這30%股權，那麼他們一人將分得10%；當然，後來進行的交易也可能減少他們的持股。

在川普勝選後，當時遭美國證管會（SEC）調查的加密創業家孫宇晨，宣布將投資World Liberty的加密幣項目7,500萬美元，帶動了該公司原本表現平平的代幣銷售立刻起飛。（SEC對孫宇晨的調查也已在2月暫停。）截至8月，World Liberty估計已售出價值6.75億美元的代幣，因此巴倫的稅後分潤估計約3,800萬美元。

到了3月，World Liberty宣布推出掛鉤美元的穩定幣USD1。該貨幣市值約26億美元，暗示其背後事業約價值8.8億美元。川普家族公司對該公司的持股比率似乎為38%，因此巴倫的持股約價值3,400萬美元。

接著到了8月，World Liberty與一家想轉型為加密幣儲藏公司的醫療保健公司Alt5 Sigma達成交易，用價值7.5萬美元的$WLFI代幣換取後者的100萬股和近1.2億股的認股憑證。Alt5再用籌得資金購買7.17億美元的$WLFI代幣，其中逾5億美元流入了川普公司，巴倫的稅後分潤估為4,100萬美元。

另外，巴倫也從家族公司一開始獲得的World Liberty 225億枚代幣中，估計分到22.5億枚。雖然這些代幣不能轉售，但鑒於近來貸幣持有人已開始表決解禁轉售，未來巴倫持有的這些代幣或許也能有轉售機會，而這些代幣的目前估值為4,500萬美元。

上述這些財富全部加總起來，超過1.5億美元，對一個19歲的大二學生來說，這個數目相當可觀。巴倫目前名下並無其他已知財產，這筆錢足夠支付他紐約大學史登商學院一年約6.7萬美元的學費2,200多次。