快訊

諾貝爾文學獎得主揭曉！去年頒給首位韓籍作家 2025由匈牙利作家戴桂冠

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

青出於藍 川普搞加密幣他教的 19歲小兒子巴倫身價估已達1.5億美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國總統川普的19歲小兒子巴倫（右），靠著和父親及兄長共同創立的加密公司，估計身價已達1.5億美元。 美聯社
美國總統川普的19歲小兒子巴倫（右），靠著和父親及兄長共同創立的加密公司，估計身價已達1.5億美元。 美聯社

美國總統川普的19歲小兒子巴倫（Barron Trump）鮮少公開在媒體前露面，但川普卻在今年1月的就職典禮上點名他，顯見川普對他的重視。而據富比世（Forbes）雜誌估計，巴倫如今身價已高達1.5億美元，原因只出在他教會了他老爸一件事：加密幣。

川普和第三任妻子梅蘭妮亞在2006年生下巴倫。川普2015年宣布競選美國總統時，巴倫才年僅9歲。因此，他在所有的川普子女中，也一直保持最低調。但他教會了父親川普什麼是「錢包」，而加密幣也成為了川普財富暴增的來源。

在去年距離總統大選不到兩個月前，巴倫和父親川普及兄長們共同成立了加密公司World Liberty Financial，而隨著川普當選，這家公司也大發利市，估計已為川普家族增加了逾15億美元財富，而這其中的10%將屬於巴倫。

川普家族透過公司DT Marks Defi持有World Liberty股權，而據川普當選總統後揭露的財務資料，截至今年年初為止，川普本人擁有DT Marks Defi的70%股權，其餘30%則由他家族擁有。

因此，富比世假設，巴倫和一起名列共同創辦人的兩名兄長小川普和艾瑞克，一起平分這30%股權，那麼他們一人將分得10%；當然，後來進行的交易也可能減少他們的持股。

在川普勝選後，當時遭美國證管會（SEC）調查的加密創業家孫宇晨，宣布將投資World Liberty的加密幣項目7,500萬美元，帶動了該公司原本表現平平的代幣銷售立刻起飛。（SEC對孫宇晨的調查也已在2月暫停。）截至8月，World Liberty估計已售出價值6.75億美元的代幣，因此巴倫的稅後分潤估計約3,800萬美元。

到了3月，World Liberty宣布推出掛鉤美元的穩定幣USD1。該貨幣市值約26億美元，暗示其背後事業約價值8.8億美元。川普家族公司對該公司的持股比率似乎為38%，因此巴倫的持股約價值3,400萬美元。

接著到了8月，World Liberty與一家想轉型為加密幣儲藏公司的醫療保健公司Alt5 Sigma達成交易，用價值7.5萬美元的$WLFI代幣換取後者的100萬股和近1.2億股的認股憑證。Alt5再用籌得資金購買7.17億美元的$WLFI代幣，其中逾5億美元流入了川普公司，巴倫的稅後分潤估為4,100萬美元。

另外，巴倫也從家族公司一開始獲得的World Liberty 225億枚代幣中，估計分到22.5億枚。雖然這些代幣不能轉售，但鑒於近來貸幣持有人已開始表決解禁轉售，未來巴倫持有的這些代幣或許也能有轉售機會，而這些代幣的目前估值為4,500萬美元。

上述這些財富全部加總起來，超過1.5億美元，對一個19歲的大二學生來說，這個數目相當可觀。巴倫目前名下並無其他已知財產，這筆錢足夠支付他紐約大學史登商學院一年約6.7萬美元的學費2,200多次。

川普 財富 美國

延伸閱讀

川普有意調解泰柬衝突 泰總理喊話柬埔寨需滿足條件

支持度下跌！川普出動國民兵進駐城市 民調揭58%美國人不認同

美財長貝森特拷問Fed候選人 面試考題QE竟與川普寬鬆主張唱反調

韓媒：川普規劃29日訪韓　可能不會參加APEC

相關新聞

想安穩退休？富爸爸作者清崎：應採「這種配置」股六債四已死

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎月9日在X發文，表示傳統的「股六債四」投資配置已死，建議投資人改採股六、債二、黃金...

市場關心AI熱潮、美國利率與政府關門 亞股多收高

投資人正在關心工智慧（AI）帶動的股市熱潮、美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策，以及美國政府關門後續發展，亞洲股市主要...

SEMI：美國半導體投資2027年起將超越中台韓

日經亞洲報導，隨著人工智慧（AI）需求暢旺及美國積極推動在地化生產，國際半導體產業協會（SEMI）預測顯示，2027年起...

美出口管制再升級！新增19家中港企業實體清單 美企子公司也在列

美國再次擴大出口管制範圍，美國官方當地時間8日發布一項最終規則，宣布對將中國大陸、土耳其和阿拉伯聯合大公國的26個實體及...

歐盟政策出包？歐洲人不久後恐沒熱水澡可洗 逾9成貯存槽將無法銷售

由於官方疏忽導致為熱水貯存槽塗上琺瑯需要的原料未納入歐盟核准物質清單，歐洲人已面臨洗冷水澡的風險。

受AI熱潮帶動！東京股市隨華爾街漲勢收高

人工智慧（AI）熱潮帶動華爾街股市多收高後，東京股市也搭上這個潮流，主要指數今天收紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。