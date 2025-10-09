美出口管制再升級！新增19家中港企業實體清單 美企子公司也在列

美國再次擴大出口管制範圍，美國官方當地時間8日發布一項最終規則，宣布對將中國大陸、土耳其和阿拉伯聯合大公國的26個實體及3個位址新增至實體清單。其中，包括19家中港企業，這些企業均與電子元器件分銷及無人機貿易有關。BIS指，新增企業多與電子元器件分銷及無人機貿易相關，部分企業涉及向伊朗代理組織提供支持，包括美國大型電子元件經銷商Arrow子公司與部分武裝無人機供應鏈。

據「聯邦公報」（Federal Register），美國商務部工業與安全局（BIS）公告，修訂《出口管理條例》（EAR）進行修訂，將29個實體條目（26家企業及3個地址）新增至實體清單（Entity List），其中涉及的國家地區為中國（19個，含香港）、土耳其（9個）及阿拉伯聯合大公國（1個）。美國政府認定，這些實體的行為違反了美國的國家安全或外交政策利益。

公告表示，被新增至實體清單的19家中港企業中，其中16家為大陸企業，3個地址位於香港。此次被列入的企業範圍廣泛，包括Arrow的大陸與香港子公司，以及多家中小型技術與貿易公司。BIS指，這些企業涉及電子元件及無人機貿易，其中部分子公司被認定協助伊朗及其代理組織採購美國原產電子元件。

公告提到，Arrow Electronics旗下子公司Arrow China Electronics Trading及Arrow Electronics (Hong Kong)被列入清單，原因在其部分伊朗代理人武裝無人機供應鏈中扮演角色，涉及協助取得美國原產電子元件。

而被列入的香港地址涉及與伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅（IRGC-QF）及其前線公司相關的電子供應網路，與此前遭美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）制裁的實體存在關聯。BIS將這些地址單獨列入清單，代表未來凡在這些地址註冊或經營的實體，若涉及EAR管轄物項的出口、再出口或境內轉移，皆須事先申請許可，並適用「推定拒絕」審查政策。

路透指，Arrow Electronics表示，公司一直遵守出口法規，正與BIS討論相關事項，以減少對供應鏈的影響。

另，BIS還指，新增實體或個人被認定對美國國家安全構成重大風險，美國企業若與其開展業務，需事先獲得授權，否則將違法。相關規則自10月8日起生效，對規則生效前已在途的貨物，若在11月7日前完成出口、再出口或境內轉移，可繼續適用原有許可例外。