歐盟政策出包？歐洲人不久後恐沒熱水澡可洗 逾9成貯存槽將無法銷售

由於官方疏忽導致為熱水貯存槽塗上琺瑯需要的原料未納入歐盟核准物質清單，歐洲人已面臨洗冷水澡的風險。

英國金融時報（FT）報導，歐盟保護消費者及改善飲用水品質標準的飲用水法規2027年將生效，但歐盟執委會似乎遺忘盛裝飲用水的容器也會貯存洗澡水，高耐熱金屬鉿和姊妹元素鋯未列入這項法規。家電遊說團體Applia估計，如果鉿和鋯未獲得家用安全認證，逾九成熱水貯存槽將無法在歐盟銷售。

Applia秘書長法爾喬尼（Paolo Falcioni）表示，使用鉿絕對安全，強調這個元素用於為熱水貯存槽塗上琺瑯已有100多年歷史。法爾喬尼指出，鋼或銅等替代品成本多達鉿的四至五倍，增加的成本將轉嫁給消費者。

歐洲企業已敦促歐盟執委會簡化監管負擔，但該執委會表示，通知需要核准鉿的責任落在成員國身上，截至目前為止沒有任何成員國這麼做。布魯塞爾當局曾表示，企業能申請毒理評估以獲得批准，但業界認為這種作法耗時太久，業者在過渡期將被迫砸下重金調整生產線。

一名業內高階主管說：「這將導致歐洲製造商與非歐盟競爭對手相比處於嚴重劣勢。」