快訊

85度C拋震撼彈！董事會啟動中國大陸減損 估全年關40家起跳

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

歐盟政策出包？歐洲人不久後恐沒熱水澡可洗 逾9成貯存槽將無法銷售

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
官方疏忽導致歐洲人面臨洗冷水澡的風險。美聯社
官方疏忽導致歐洲人面臨洗冷水澡的風險。美聯社

由於官方疏忽導致為熱水貯存槽塗上琺瑯需要的原料未納入歐盟核准物質清單，歐洲人已面臨洗冷水澡的風險。

英國金融時報（FT）報導，歐盟保護消費者及改善飲用水品質標準的飲用水法規2027年將生效，但歐盟執委會似乎遺忘盛裝飲用水的容器也會貯存洗澡水，高耐熱金屬鉿和姊妹元素鋯未列入這項法規。家電遊說團體Applia估計，如果鉿和鋯未獲得家用安全認證，逾九成熱水貯存槽將無法在歐盟銷售。

Applia秘書長法爾喬尼（Paolo Falcioni）表示，使用鉿絕對安全，強調這個元素用於為熱水貯存槽塗上琺瑯已有100多年歷史。法爾喬尼指出，鋼或銅等替代品成本多達鉿的四至五倍，增加的成本將轉嫁給消費者。

歐洲企業已敦促歐盟執委會簡化監管負擔，但該執委會表示，通知需要核准鉿的責任落在成員國身上，截至目前為止沒有任何成員國這麼做。布魯塞爾當局曾表示，企業能申請毒理評估以獲得批准，但業界認為這種作法耗時太久，業者在過渡期將被迫砸下重金調整生產線。

一名業內高階主管說：「這將導致歐洲製造商與非歐盟競爭對手相比處於嚴重劣勢。」

歐盟 消費者 布魯塞爾

延伸閱讀

被點名買俄羅斯輕油 龔明鑫：若有新規範台塑化願意不買

歐盟主席斥無人機擾歐領空是混合戰 德國將授權警方擊落

戰備水編近8億遭疑浮濫 顧立雄：長效飲用水才符合需求

歐盟鋼鐵關稅擬拉高至50% 台、韓等恐受影響

相關新聞

想安穩退休？富爸爸作者清崎：應採「這種配置」股六債四已死

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎月9日在X發文，表示傳統的「股六債四」投資配置已死，建議投資人改採股六、債二、黃金...

歐盟政策出包？歐洲人不久後恐沒熱水澡可洗 逾9成貯存槽將無法銷售

由於官方疏忽導致為熱水貯存槽塗上琺瑯需要的原料未納入歐盟核准物質清單，歐洲人已面臨洗冷水澡的風險。

受AI熱潮帶動！東京股市隨華爾街漲勢收高

人工智慧（AI）熱潮帶動華爾街股市多收高後，東京股市也搭上這個潮流，主要指數今天收紅

Netflix首次將遊戲納入電視平台 訂戶能在電視上玩Netflix遊戲

影音串流服務龍頭Netflix將首度把遊戲納入電視服務，與允許訂戶以智慧手機為遙控器，直接在電視上玩遊戲，不像之前只能在...

OpenAI奧特曼幾乎不考慮英特爾 寧寄望台積電擴產

從輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰，到矽谷晶片老將凱勒（Jim Keller），對未來是否委...

金礦股飆贏AI、比特幣！為什麼投資老手卻怕了？

礦業股今年大翻身，風光更勝AI概念股與比特幣！隨著金價飆破每英兩4,000美元，開採商股價跟著起飛，標普全球黃金礦業指數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。