快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

想安穩退休？富爸爸作者清崎：應採「這種配置」股六債四已死

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎月9日在X發文，表示傳統的「股六債四」投資配置已死，建議投資人改採股六、債二、黃金二的配比，退休才有保障。示意圖／AI生成
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎月9日在X發文，表示傳統的「股六債四」投資配置已死，建議投資人改採股六、債二、黃金二的配比，退休才有保障。示意圖／AI生成

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎月9日在X發文，表示傳統的「股六債四」投資配置已死，建議投資人改採股六、債二、黃金二的配比，退休才有保障。

他發文寫道：「終於，理財規劃師那套鬼扯的魔法棒，也就是股六債四配置已死。」

「供參考：股六債四指的是投資人將六成資金投入股票、四成資金投入債券。這種狗屁配置在尼克森1971年將美元脫離金本位制時，就已死去。」

「多年來，理財規劃師大肆吹捧股六債四，彷彿它是通往安穩退休生活的魔毯。」

「當美元本身是虛假的，只是破產美國政府開出的欠條，而這個政府又受馬克思主義色彩濃厚的聯準會操控。在這種情況下，財務安全又怎麼可能存在？畢竟，美國政府是史上最大的債務國。怎會有人蠢到買一個破產國家發行的債券？」

他說，終於有人說出真話，摩根士丹利（大摩）如今提倡股六、債二、黃金二的配置，這是一條通往財務安全與自由的道路，「事實是，多年來，黃金的表現比股債還優異，卻沒人提起」。

他說，大摩建議的股六、債二、黃金二，給投資人更好的機會擁有較穩健的退休保障。

「我仍偏好黃金、銀幣、比特幣、乙太幣、舉債購入房產的租賃所得，以及來自油井與牲畜的收入，也就是實質資產。不過我早在30多年前就實現財務自由、從此退休。所以我從不需要、或運用理財規劃師的股六債四魔法棒。」

「現實人生的教訓是：找到最適合自己的投資公式。」

清崎在同日的另一篇貼文提到，白銀逼近波段新高，距關鍵的「起飛」價位只有一步之遙，建議投資人趁「白銀火箭」還沒離開地球前，趕快入手幾枚銀幣。

編輯推薦

黃金 投資人 財務 理財 破產 美股

延伸閱讀

台積電法說前 大摩喊買、樂觀估股價再漲5%

黃金花浪來襲！后里環保公園「黃波斯菊」海洋夢幻綻放中

東超／「夜王」盧峻翔打卡上班飆24分 領航猿輕取琉球黃金國王

黃金ETF擁六大利多 外資目標價最高至6,000美元

相關新聞

想安穩退休？富爸爸作者清崎：應採「這種配置」股六債四已死

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎月9日在X發文，表示傳統的「股六債四」投資配置已死，建議投資人改採股六、債二、黃金...

受AI熱潮帶動！東京股市隨華爾街漲勢收高

人工智慧（AI）熱潮帶動華爾街股市多收高後，東京股市也搭上這個潮流，主要指數今天收紅

Netflix首次將遊戲納入電視平台 訂戶能在電視上玩Netflix遊戲

影音串流服務龍頭Netflix將首度把遊戲納入電視服務，與允許訂戶以智慧手機為遙控器，直接在電視上玩遊戲，不像之前只能在...

OpenAI奧特曼幾乎不考慮英特爾 寧寄望台積電擴產

從輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰，到矽谷晶片老將凱勒（Jim Keller），對未來是否委...

金礦股飆贏AI、比特幣！為什麼投資老手卻怕了？

礦業股今年大翻身，風光更勝AI概念股與比特幣！隨著金價飆破每英兩4,000美元，開採商股價跟著起飛，標普全球黃金礦業指數...

前推特高層為資遣費集體提告 馬斯克同意付錢和解

根據今天提交給法院的文件，全球首富馬斯克（Elon Musk）已同意支付一筆未公開的金額，與4名在他收購社群平台推特（T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。