想安穩退休？富爸爸作者清崎：應採「這種配置」股六債四已死

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎月9日在X發文，表示傳統的「股六債四」投資配置已死，建議投資人改採股六、債二、黃金二的配比，退休才有保障。

他發文寫道：「終於，理財規劃師那套鬼扯的魔法棒，也就是股六債四配置已死。」

「供參考：股六債四指的是投資人將六成資金投入股票、四成資金投入債券。這種狗屁配置在尼克森1971年將美元脫離金本位制時，就已死去。」

「多年來，理財規劃師大肆吹捧股六債四，彷彿它是通往安穩退休生活的魔毯。」

「當美元本身是虛假的，只是破產美國政府開出的欠條，而這個政府又受馬克思主義色彩濃厚的聯準會操控。在這種情況下，財務安全又怎麼可能存在？畢竟，美國政府是史上最大的債務國。怎會有人蠢到買一個破產國家發行的債券？」

他說，終於有人說出真話，摩根士丹利（大摩）如今提倡股六、債二、黃金二的配置，這是一條通往財務安全與自由的道路，「事實是，多年來，黃金的表現比股債還優異，卻沒人提起」。

他說，大摩建議的股六、債二、黃金二，給投資人更好的機會擁有較穩健的退休保障。

「我仍偏好黃金、銀幣、比特幣、乙太幣、舉債購入房產的租賃所得，以及來自油井與牲畜的收入，也就是實質資產。不過我早在30多年前就實現財務自由、從此退休。所以我從不需要、或運用理財規劃師的股六債四魔法棒。」

「現實人生的教訓是：找到最適合自己的投資公式。」

清崎在同日的另一篇貼文提到，白銀逼近波段新高，距關鍵的「起飛」價位只有一步之遙，建議投資人趁「白銀火箭」還沒離開地球前，趕快入手幾枚銀幣。