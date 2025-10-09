Netflix首次將遊戲納入電視平台 訂戶能在電視上玩Netflix遊戲

影音串流服務龍頭Netflix將首度把遊戲納入電視服務，與允許訂戶以智慧手機為遙控器，直接在電視上玩遊戲，不像之前只能在行動裝置玩遊戲，顯示該公司力拚從單純的串流服務供應商，轉型為電視娛樂綜合平台。

Netflix推出遊戲服務已四年，但都只能在手機和平板電腦上玩，如今第一次讓用戶可在電視螢幕上玩，將在電視服務平台推出的首批遊戲，多為適合多人同樂的派對類型遊戲，像是Lego Party、Boggle Party、Pictionary: Game Night、Tetris Time Warp等。

而且，首批遊戲都免費，以Lego Party為例，通常售價約40美元。Netflix已鎖定將優先發展的四大領域，涵蓋派對遊戲、兒童遊戲、主流熱門遊戲、以Netflix自家作品為基礎所開發的遊戲。

Netflix共同執行長彼得斯（Greg Peters）8日說：「我們在遊戲市場想要經營的一個領域，是社交遊戲體驗，讓遊戲出現在你家的電視上。」他目前對該公司相關努力所打的成績只有「B-」。

遊戲雖是一個高利潤產業，但多數好萊塢公司還難以成功，而Netflix把目標放在電視平台是合理的選擇，因為手機遊戲市場早已是競爭激烈的成熟市場。

Netflix最初推出遊戲時，原本以為免費提供手機遊戲將能吸引大量用戶。但現實是，Netflix並不是玩家目的地，多數遊戲迷早已在其他平台玩遊戲。

Netflix認為遊戲是該公司未來事業的一環，已投資擴充雲端伺服器容量，為潛在的流量成長預做準備。