OpenAI奧特曼幾乎不考慮英特爾 寧寄望台積電擴產

編譯劉忠勇／綜合外電
晶片製造方面，奧特曼獨鍾台積電。路透

從輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰，到矽谷晶片老將凱勒（Jim Keller），對未來是否委託英特爾（Intel）生產，都給了「不排除」的餘地。相較之下，OpenAI執行長奧特曼直截了當：與其找英特爾，還不如寄望台積電擴充產能。

奧特曼接受長住台灣的科技網站《Stratechery》作者 Ben Thompson訪問，幾乎不考慮分散下單的策略。

問：你怎麼看晶片這一塊？你剛宣布和超微（AMD）合作。難道輝達執行長黃仁勳不知道輝達等於間接投資了AMD？

奧特曼：我不知道。

問：問題在於，輝達和超微都仰賴同一家供應商，也就是台積電。這麼一來整個價值鏈裡就剩下只此一家的供應商。你認為也有必要或有責任去拓展這個市場嗎？這是否就牽涉到了英特爾（Intel）？

奧特曼：我希望台積電能多建產能。

問：我是在問，對多家供應商的看法？

奧特曼：我看是要催促台積電加快擴產的速度吧？

OpenAI本身並未涉足晶片製造事業，但外界已知這家科技巨頭正開發專用AI晶片，且傳將採用台積電3奈米製程。科技網站Wccftech評道，奧特曼對半導體供應鏈顯然相當熟悉，因此他對是否採用英特爾代工的看法具有一定分量。當然，這並非斷然拒絕，但也反映奧特曼傾向維持穩定的合作夥伴關係，而非採取雙重供應策略。

