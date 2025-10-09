金礦股飆贏AI、比特幣！為什麼投資老手卻怕了？
礦業股今年大翻身，風光更勝AI概念股與比特幣！隨著金價飆破每英兩4,000美元，開採商股價跟著起飛，標普全球黃金礦業指數今年來暴漲126%，成為所有行業中表現最亮眼者。
對把黃金挖出地面的礦商而言，生產成本多半固定，金價上漲的部分幾乎可以全數轉化為利潤，這使得Newmont、Barrick Mining和Agnico Eagle等大型礦商的獲利暴增，股價分別大漲逾一倍。相較之下，輝達今年僅漲約40%，甲骨文上揚74%，而比特幣升31%。
投資公司VanEck的投資組合經理Imaru Casanova表示，「這對黃金類股而言是豐收年，現金多到不知道怎麼花。」
然而，這波榮景也引發投資人擔憂歷史重演。金融危機後的黃金熱潮，礦商曾以暴利進行瘋狂併購並發放高層獎金，導致成本暴增，最終在金價崩盤時付出慘痛代價：2011年高點後的四年前，金礦股暴跌79%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言