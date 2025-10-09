IMF總裁更樂觀評估全球經濟 暗示下周可能調高成長率預測

國際貨幣基金（IMF）總裁格喬治艾娃（Kristalina Georgieva）8日表示，全球經濟面對升高的關稅與強權關係不確定性時，展現的韌性超乎預期，暗示下周可能調高今年的經濟成長率預測，但也警告成長風險猶存。她認為，美國聯準會（Fed）可能會進一步降息，並呼籲中國大陸轉向內需導向的成長模式

喬治艾娃在華府發表演說時問道，「全球經濟如何」？答案是「比原先擔心的還好，但比各界需要的還差」，「所有跡象都顯示，世界經濟已大致挺多重震撼所帶來的嚴重壓力」，「我們預期全球成長今、明兩年只會稍微趨緩」。

IMF與世界銀行秋季年會14日登場，屆時IMF將發布新版「世界經濟展望」。IMF今年7月上修2025年全球經濟成長率預測0.2個百分點至3.0%，並上調2026年成長率預測0.1個百分點到3.1%，都只略低於2024年的3.3%，但喬治艾娃的最新評估語氣又更加樂觀。

她表示，升高後的關稅所造成的衝擊，比初期的預期還溫和，部分原因是多數遭加徵關稅的國家選擇不報復，企業也找到緩解關稅衝擊之道。同時，成長也受到資產市場與企業資金管道放寬的支撐，美元貶值也讓美國以外、以美元舉債的政府和企業得以喘口氣。

不過，喬治艾娃也警告，若一些當前的正面發展突然反轉，依然可能會削弱成長，「關稅的完整影響還沒顯現」，金融市場價位正走向25年前達康泡沫以來僅見的水準，信心突然轉弱可能拖累成長，她建議「繫好安全帶」，「不確定性是新常態，也將繼續存在」。

她認為，Fed今年可能進一步降息，但必須在成長前景減弱與通膨放緩停滯的跡象之間，審慎權衡，「目前情況不太明朗」，「在這種環境下，考量到通膨放緩正陷入停滯，且經濟可能會略為趨軟，Fed做出正確決策非常重要」。

她說，美國的貿易加權關稅稅率目前約為17.5%，低於4月預期的23%，但實質關稅稅率（評估實際徵收關稅的更廣泛指標）目前低於10%，目前還不清楚現況會否持續，因為關稅稅率仍在變動。

喬治艾娃也指出，中國大陸已普遍認知，依賴出口帶動成長的開發模式難以為繼，亟需轉向消費導向的成長模式，但這個轉型不容易，中國大陸需要一套提振民間消費的「財政結構方案」。她同時建議歐洲考慮任命「單一市場沙皇」，推動提高競爭力所需的改革，以趕上美國的民間動能。