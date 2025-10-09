前推特高層為資遣費集體提告 馬斯克同意付錢和解

快訊

中央社／ 舊金山8日綜合外電報導
全球首富馬斯克（Elon Musk）已同意支付一筆未公開的金額，與4名在他收購社群平台推特（Twitter）當天解雇的推特前高層達成和解。路透
全球首富馬斯克（Elon Musk）已同意支付一筆未公開的金額，與4名在他收購社群平台推特（Twitter）當天解雇的推特前高層達成和解。路透

根據今天提交給法院的文件，全球首富馬斯克（Elon Musk）已同意支付一筆未公開的金額，與4名在他收購社群平台推特（Twitter）當天解雇的推特前高層達成和解。

2022年10月，馬斯克以440億美元收購現稱X的推特，收購後隨即解雇推特執行長亞格拉沃（ParagAgrawal）、財務長西格爾（Ned Segal）、法律事務和政策主管蓋德（Vijaya Gadde）和總法律顧問艾吉特（Sean Edgett）。

4人在2024年3月向舊金山聯邦法院提起訴訟，主張遭到「無故解雇」，因此要求賠償1.28億美元。他們說，馬斯克事後還試圖捏造理由，以合理化解僱行為，但並未成功。

他們還指控馬斯克，之所以急於完成收購交易，是為了讓他們來不及在隔天獲得價值2億美元的股票選擇權。

根據提交給法官的臨時協議，和解金額並未公開。該協議目前仍受數項條件約束，若條件未能達成，訴訟將於10月31日恢復。

馬斯克2022年收購推特後，裁撤約2/3員工，引發多起來自前員工、客戶與承包商的訴訟。

今年8月底，馬斯克與X同意與數千名前員工針對資遣費提出的集體訴訟和個別訴訟達成和解。

今年3月，馬斯克將X的所有權轉移給他的生成式人工智慧新創公司xAI。

