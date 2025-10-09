股市見頂訊號？迷因股ETF重返江湖 上次登場踩中熊市前高點

Roundhill Investments本周三重啟旗下迷因股ETF交易，沿用已於2023年底清算的舊版基金名稱與股票代號，不過時機點卻讓市場警鈴大作：擔心這是大盤即將反轉直下的不祥預兆。

BTIG策略師Jonathan Krinsky在內的分析師指出一個令人不安的歷史巧合：Roundhill 初代迷因股ETF在2021年12月掛牌時，迷因股熱潮已過高峰，卻幾乎與那斯達克100指數當年高點出現的時間點完美重合。市場隨後急轉直下，至2022年1月底，美股陷入一輪慘烈的熊市，標普500指數還創下2008年金融危機以來最差年度表現。

Krinsky引用華爾街廣為流傳的一句俗諺表示：「歷史不會重演，但總會驚人地相似。」

不過，Roundhill Investments執行長Dave Mazza強調，新版ETF的運作方式全然不同。有別於舊版採取被動式、追蹤指數策略，新版改為主動管理，從美國市場交易最活躍的200檔股票中，依據隱含波動率與社群媒體討論熱度等指標，挑選13至25檔標的，並每周或更頻繁地調整持股。

這檔ETF重啟首日交易活絡，成交額約達900萬美元，目前最大持股是房地產平台Opendoor，這家公司近期被視為重新點燃散戶迷因股熱情的代表之一。