輝達AI晶片准銷中東 美政府依5月協議許可首批銷往阿聯AI晶片

彭博引述知情人士報導，美國商務部轄下工業與安全局（BIS）已向輝達（NVIDIA）發出出口許可，將供應阿拉伯聯合大公國價值數十億美元的晶片，可見美方開始落實雙邊達成的AI協議。

美國官員透露，美方在阿聯提出相當規模的「對等投資」計畫後核發許可，這位官員不願透露晶片出口金額和阿聯投資的具體數字。

這批出口許可是自川普就任總統以來，美國首度核准輝達向阿聯銷售AI晶片。美阿兩國5月同意，阿聯首都將建立規模達5百萬瓩（GW）大型資料中心，OpenAI將成為主要承租者。

不過，這項協議在華府引發相當爭議，川普政府內部及國會部分議員質疑，為何要在美國境外興建如此龐大的設施，尤其選在和北京經貿往來密切的地區。

這項AI協議的條件是，阿聯承諾未來十年在美國境內投資高達1.4兆美元，不過阿聯並未說明這筆資金將投入哪些具體項目。

美方則計劃每年核准出口最多50萬顆先進AI晶片，其中1/5預定供應給阿布達比的AI巨擘G42。

不過，據知情人士向彭博透露，首批出口許可並不包括供應給G42的晶片。G42和OpenAI合作，在阿聯首都興建AI園區。

知情人士透露，在川普出訪前，美方原本計畫每年核准出口約10萬顆先進AI晶片，後來提高至每年50萬顆。但部分官員認為美國為此讓步過多，尤其在涉及中國大陸相關問題上，回報並不相稱。也有官員認為，雙方5月達成的協議內容，對這批出口至和北京關係密切地區的晶片，缺乏足夠明確的安全條件。