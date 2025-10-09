美將15家中港企業列出口管制清單　內含美企子公司

美國今天宣布將15家中國公司加入出口管制實體清單，原因是這些公司促成購買美國電子零件，用於由青年運動和哈瑪斯等伊朗代理人操作的無人機中。

根據「聯邦公報」（Federal Register）公告，美國商務部將中國10家公司列入出口管制實體清單（EntityList），理由是這些公司協助購買的零件，被用於由葉門青年運動（Houthi）等伊朗代理人操作的武裝無人機系統中。

公告中指出，另5家中國公司也被列入清單，原因是2023年10月7日左右，以色列國防軍（Israel DefenseForces）回收多架由哈瑪斯（Hamas）等伊朗代理人操作的武裝無人機，殘骸中發現多種美國原產電子零件。

當天，哈瑪斯主導的激進分子對以色列發動襲擊，造成約1200人死亡，引爆了加薩戰爭。

共計美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industryand Security）將在此次更新中新增29個實體，包括來自土耳其和阿拉伯聯合大公國的公司。

上海及其他中國城市的艾睿中國電子貿易有限公司（Arrow China Electronics Trading）以及香港的艾睿電子（Arrow Electronics），因涉及向伊朗代理人提供用於武裝無人機的美國零件而被列入清單。

這兩家公司均為總部位於美國科羅拉多州森特尼爾（Centennial）的Arrow Electronics的子公司，該公司是一家零件通路商，宣稱2024年全球銷售額達280億美元。

Arrow表示，這些公司一直遵守出口規定和法律，目前仍是合規營運。

此外，美國還將另一家中國公司列入清單，原因是該公司隸屬非法網絡，該網絡獲取並供應無人機及其他零件，給伊斯蘭革命衛隊聖城部隊（IRGC-QF）的空殼公司。