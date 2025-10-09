快訊

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

稱以哈協議「史上最大」 川普預測哈瑪斯13日釋放人質

聽新聞
0:00 / 0:00

美將15家中港企業列出口管制清單　內含美企子公司

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
圖為無人機示意圖。美聯社
圖為無人機示意圖。美聯社

美國今天宣布將15家中國公司加入出口管制實體清單，原因是這些公司促成購買美國電子零件，用於由青年運動和哈瑪斯伊朗代理人操作的無人機中。

根據「聯邦公報」（Federal Register）公告，美國商務部將中國10家公司列入出口管制實體清單（EntityList），理由是這些公司協助購買的零件，被用於由葉門青年運動（Houthi）等伊朗代理人操作的武裝無人機系統中。

公告中指出，另5家中國公司也被列入清單，原因是2023年10月7日左右，以色列國防軍（Israel DefenseForces）回收多架由哈瑪斯（Hamas）等伊朗代理人操作的武裝無人機，殘骸中發現多種美國原產電子零件。

當天，哈瑪斯主導的激進分子對以色列發動襲擊，造成約1200人死亡，引爆了加薩戰爭。

共計美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industryand Security）將在此次更新中新增29個實體，包括來自土耳其和阿拉伯聯合大公國的公司。

上海及其他中國城市的艾睿中國電子貿易有限公司（Arrow China Electronics Trading）以及香港的艾睿電子（Arrow Electronics），因涉及向伊朗代理人提供用於武裝無人機的美國零件而被列入清單。

這兩家公司均為總部位於美國科羅拉多州森特尼爾（Centennial）的Arrow Electronics的子公司，該公司是一家零件通路商，宣稱2024年全球銷售額達280億美元。

Arrow表示，這些公司一直遵守出口規定和法律，目前仍是合規營運。

此外，美國還將另一家中國公司列入清單，原因是該公司隸屬非法網絡，該網絡獲取並供應無人機及其他零件，給伊斯蘭革命衛隊聖城部隊（IRGC-QF）的空殼公司。

伊朗 哈瑪斯

延伸閱讀

聯合國秘書長促以哈遵守加薩協議！人質可能13日獲釋

加薩衝突和談樂觀？川普預告可能周末出發前往中東

加薩戰爭2週年 哈瑪斯準備達成協議但仍堅持訴求

2026米蘭冬奧期間 義大利倡議全球停火

相關新聞

股市見頂訊號？迷因股ETF重返江湖 上次登場踩中熊市前高點

Roundhill Investments本周三重啟旗下迷因股ETF交易，沿用已於2023年底清算的舊版基金名稱與股票代...

美將15家中港企業列出口管制清單　內含美企子公司

美國今天宣布將15家中國公司加入出口管制實體清單，原因是這些公司促成購買美國電子零件，用於由青年運動和哈瑪斯等伊朗代理人...

輝達AI晶片准銷中東 美政府依5月協議許可首批銷往阿聯AI晶片

彭博引述知情人士報導，美國商務部轄下工業與安全局（BIS）已向輝達（NVIDIA）發出出口許可，將供應阿拉伯聯合大公國價...

這檔無人機「軟殺」公司今年股價飆漲7.5倍 助澳洲小型股大漲

標普/ASX小型普通股指數（S&P/ASX Small Ordinaries Index）這個澳洲小型股指數，正在朝著2...

優惠措施奏效！好市多上月銷售年增8% 線上業績激增26%

好市多（Costco）9月同店銷售額成長近6%，可見針對部分會員推出專屬購物時段和透過Instacart提供折扣在內的新...

政策加持 美半導體投資增速最快 中、台、韓望塵莫及

半導體產業協會（SEMI）預測，人工智慧需求爆發加上華府力推本土化生產，美國半導體投資增速將自2027年起超越中國大陸、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。