聽新聞
0:00 / 0:00
美將15家中港企業列出口管制清單 內含美企子公司
美國今天宣布將15家中國公司加入出口管制實體清單，原因是這些公司促成購買美國電子零件，用於由青年運動和哈瑪斯等伊朗代理人操作的無人機中。
根據「聯邦公報」（Federal Register）公告，美國商務部將中國10家公司列入出口管制實體清單（EntityList），理由是這些公司協助購買的零件，被用於由葉門青年運動（Houthi）等伊朗代理人操作的武裝無人機系統中。
公告中指出，另5家中國公司也被列入清單，原因是2023年10月7日左右，以色列國防軍（Israel DefenseForces）回收多架由哈瑪斯（Hamas）等伊朗代理人操作的武裝無人機，殘骸中發現多種美國原產電子零件。
當天，哈瑪斯主導的激進分子對以色列發動襲擊，造成約1200人死亡，引爆了加薩戰爭。
共計美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industryand Security）將在此次更新中新增29個實體，包括來自土耳其和阿拉伯聯合大公國的公司。
上海及其他中國城市的艾睿中國電子貿易有限公司（Arrow China Electronics Trading）以及香港的艾睿電子（Arrow Electronics），因涉及向伊朗代理人提供用於武裝無人機的美國零件而被列入清單。
這兩家公司均為總部位於美國科羅拉多州森特尼爾（Centennial）的Arrow Electronics的子公司，該公司是一家零件通路商，宣稱2024年全球銷售額達280億美元。
Arrow表示，這些公司一直遵守出口規定和法律，目前仍是合規營運。
此外，美國還將另一家中國公司列入清單，原因是該公司隸屬非法網絡，該網絡獲取並供應無人機及其他零件，給伊斯蘭革命衛隊聖城部隊（IRGC-QF）的空殼公司。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言