這檔無人機「軟殺」公司今年股價飆漲7.5倍 助澳洲小型股大漲

標普/ASX小型普通股指數（S&P/ASX Small Ordinaries Index）這個澳洲小型股指數，正在朝著2009年以來的最佳的年度表現邁進，主要推升指數大漲的理由包括：國防承包商因地緣政治緊張升高股價表現亮眼，以及礦業股因金價飆升得到支撐。

今年至今，指數成分股、無人機反制系統公司DroneShield，已狂漲754%，帶領澳洲小型股指數大漲24%。整個198檔成分股中，有20檔股價至少增加一倍。這讓這個小型股指數的漲幅是澳洲大型藍籌股指數的兩倍以上。

雪梨股市缺乏大型科技股，投資人轉向其他熱門題材、較不為人知的標的。

DroneShield專門生產追蹤與干擾無人機的設備，公司近來銷售快速成長。這個指數成分股中漲幅第二名的是Electro Optic Systems控股，股價上漲 538%，同樣也是一家反無人機系統供應商。

墨爾本Prime Value資產管理公司小型股投資經理Richard Ivers說，無人機是現代戰爭的新領域，DroneShield 和 Electro Optic Systems都與無人機題材息息相關。

金價飆升是澳洲小型股走強另一個主要動力。澳洲擁有豐富的金礦資源。今年到目前，黃金價格已上漲超過50%，Pantoro Gold、Kingsgate Consolidated等小型金礦公司因而得到大筆收益，公司股價跟著水漲船高。Pantoro Gold今年至今股價漲幅318%，Kingsgate Consolidated漲幅222%。

澳洲這個小型股指數截至目前的表現，比美國小型股的代表羅素2000指數（Russell 2000）的11%漲幅好很多。不過一些策略師認為，隨著資金從高估值科技股流出其他類股輪動，加上市場預期美國聯準會降息將帶的市場擴張，美國低估值股票也有機會上演反彈行情。

澳洲央行貨幣政策若持續寬鬆，也同樣可能進一步推動小型股延續漲勢。今年以來，澳洲央行已三度降息，每次 25個基點（1碼），利率市場交易員現在預期到明年年中以前，還會再降一次。