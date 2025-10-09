優惠措施奏效！好市多上月銷售年增8% 線上業績激增26%

好市多（Costco）9月同店銷售額成長近6%，可見針對部分會員推出專屬購物時段和透過Instacart提供折扣在內的新優惠措施已見成效。

好市多周三公布，上月銷售額年增8%，業績表現持續亮眼，紓解華爾街對未來成長動能的疑慮。好市多周三盤後上漲1.7%。

好市多表示，截至10月5日止的五周期間，銷售額達到265.8億美元；同期間同店銷售成長5.7%。

另外，涵蓋所有透過數位裝置下單的銷售額，同期間大增26.1%。

美加地區以外的國際同店銷售額（不計汽油和匯兌差異）成長7.5%，也優於預期。

D.A. Davidson分析師 Michael Baker 周三發布報告說，儘管基期較高，好市多最新業績仍相當穩健。

他指出，9月同店銷售雖較8月放緩，但主要是因為去年此時受颶風「海倫」（Helene）及港口罷工疑慮影響，消費者提前湧入採購，導致比較基期偏高。

截至周三收盤，好市多股價一年來僅上漲0.6%。華爾街投資人正評估好市多在通膨壓力的成長潛力。

該公司上月公布上市同店銷售成長5.7%，雖略低於市場預期，但表示針對部分會員推出的專屬優惠正發揮成效。