CoreWeave股價飆8.7% 推AI強化學習新工具 CEO駁斥「循環投資」質疑

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
CoreWeave今年3月才在那斯達克掛牌上市。路透
CoreWeave今年3月才在那斯達克掛牌上市。路透

人工智慧（AI）雲端運算服務商CoreWeave周三宣布推出新工具，協助開發者打造AI代理系統，股價應聲大漲8.7%。

CoreWeave執行長英崔特（Michael Intrator）同日接受CNBC訪問，駁斥外界對該公司和多家AI巨人之間「循環投資」的質疑，表示這種說法「根本站不住腳」。

英崔特解釋：「事實是，規模龐大、具關鍵影響力的科技公司，像Meta、微軟、亞馬遜（Amazon）、Google都在採購基礎設施，用來服務他們的客戶。全球最大的科技公司會購買這些設施，是因為市場有實際需求，這當中沒有什麼循不循環的。」

CoreWeave這次推出新的無伺服器強化學習服務，可自動調整運算資源，開發者無須再手動增減算力。

CoreWeave發布新聞稿說，測試結果顯示，開發者使用這項新服務後，模型訓練速度更快、成本可降低約40%，與在自行架設輝達（Nvidia）H100 GPU相比，「模型品質相差無幾」。

強化學習已是行之數十年的做法，透過不斷試錯讓系統隨時間改善表現。

五個月前，CoreWeave以10億美元收購新創公司Weights and Biases。該公司專為開發者提供訓練和評估AI模型的軟體。這項也補強CoreWeave現有出租輝達GPU的事業。。

隨著企業爭相搶購GPU以推動AI計畫，CoreWeave在雲端市場和AWS等龍頭競爭，不過部分企業仍傾向在自家資料中心保留GPU資源。

兩周前，CoreWeave表示，OpenAI已同意將雙方多年期合作擴大，金額最高達65億美元；上周又宣布，Meta承諾投入142億美元。

不過英崔特強調，這些合作案代表的是「根基性的基礎設施擴建」。他說，當出現如此大規模的基礎建設時，「業者之間合作把基礎設施服務提供給用戶，並不罕見」，而這種情況在其他市場也同樣存在。

他說：「外界所謂的『循環投資』這個說法——只是暫時的話題，終究會過去，因為市場背後的基本動能實在太龐大。」

規模 基礎建設

