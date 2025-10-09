「黑天鵝」作者塔雷伯警告 要為美股崩盤進行避險

暢銷書《黑天鵝》的作者塔雷伯（Nassim Taleb）表示，儘管美國股市看似勢不可擋地持續上漲，但基於美國債務負擔等結構性問題的威脅，投資人應該為美股崩盤進行避險布局。

塔雷伯是避險基金Universa Investments的知名科學家，他警告，即使美國股市屢創新高、企業獲利強勁成長，現在真正的危險來自所謂的「白天鵝」，也就是明顯可見但多數人視而不見、直到為時已晚的風險。

根據塔雷伯的說法，美國已面臨一場明顯且可預見的危機，也就是政府不斷累積的債務這隻「白天鵝」。他認為，只有規模異常龐大的意外事件，才有可能扭轉局面。

塔雷伯周三（8日）參加格林威治經濟論壇（Greenwich Economic Forum），他在會中說：「除非奇蹟出現，否則無法避免債務問題。當預算中，償還債務成為最大項目時，你就麻煩大了。不論你是個人、企業還是國家，這都是問題。」

Universa Investments對股票仍維持樂觀，但塔雷伯強調，樂觀要與防護搭配。他說，「是一種極度看漲市場，同時對避險有強烈需求的結合」。

塔雷伯認為，下一個「黑天鵝」事件或許會是正面的，「對我來說，黑天鵝的出現，會是某種奇蹟讓我們擺脫當前的困境。某種讓債務突然變得無關緊要的奇蹟。但目前並沒有看到任何這類跡象。」

現在當紅的人工智慧（AI）是否可能成為那個奇蹟？塔雷伯態度謹慎。他表示，「AI或許有幫助」，可是科技本身也會帶來尾部風險。

塔雷伯還指出另一個白天鵝風險：美國對外來人才的依賴。他說，美國總統川普對H-1B簽證的強硬立場，可能會放緩美國的經濟成長。「你應該甚至給人錢來辦 H-1B 簽證」，塔雷伯示警，如果移民流動緊縮，創新與成長可能會迅速受到衝擊。