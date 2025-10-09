快訊

顏正國肺腺癌奪命！唐玲父同病「2個月就走了」長年一症狀遭輕忽

台中男深夜猛撞民宅「整輛BMW衝入1樓」 8旬老婦熟睡中慘遭撞死

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

「黑天鵝」作者塔雷伯警告 要為美股崩盤進行避險

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
《黑天鵝》作者塔雷伯（Nassim Taleb）。 彭博資訊
《黑天鵝》作者塔雷伯（Nassim Taleb）。 彭博資訊

暢銷書《黑天鵝》的作者塔雷伯（Nassim Taleb）表示，儘管美國股市看似勢不可擋地持續上漲，但基於美國債務負擔等結構性問題的威脅，投資人應該為美股崩盤進行避險布局。

塔雷伯是避險基金Universa Investments的知名科學家，他警告，即使美國股市屢創新高、企業獲利強勁成長，現在真正的危險來自所謂的「白天鵝」，也就是明顯可見但多數人視而不見、直到為時已晚的風險。

根據塔雷伯的說法，美國已面臨一場明顯且可預見的危機，也就是政府不斷累積的債務這隻「白天鵝」。他認為，只有規模異常龐大的意外事件，才有可能扭轉局面。

塔雷伯周三（8日）參加格林威治經濟論壇（Greenwich Economic Forum），他在會中說：「除非奇蹟出現，否則無法避免債務問題。當預算中，償還債務成為最大項目時，你就麻煩大了。不論你是個人、企業還是國家，這都是問題。」

Universa Investments對股票仍維持樂觀，但塔雷伯強調，樂觀要與防護搭配。他說，「是一種極度看漲市場，同時對避險有強烈需求的結合」。

塔雷伯認為，下一個「黑天鵝」事件或許會是正面的，「對我來說，黑天鵝的出現，會是某種奇蹟讓我們擺脫當前的困境。某種讓債務突然變得無關緊要的奇蹟。但目前並沒有看到任何這類跡象。」

現在當紅的人工智慧（AI）是否可能成為那個奇蹟？塔雷伯態度謹慎。他表示，「AI或許有幫助」，可是科技本身也會帶來尾部風險。

塔雷伯還指出另一個白天鵝風險：美國對外來人才的依賴。他說，美國總統川普對H-1B簽證的強硬立場，可能會放緩美國的經濟成長。「你應該甚至給人錢來辦 H-1B 簽證」，塔雷伯示警，如果移民流動緊縮，創新與成長可能會迅速受到衝擊。

美國 天鵝 債務

延伸閱讀

50個好故事【脈動台灣 醫路前行】感動篇1＿看見奇蹟

赴美學生簽總量下降 印度驟減近一半

川普簽令H-1B簽證收300萬 黃仁勳內部信稱輝達繼續全額埋單

獨／長照奇蹟！水淹前夕 光復長照撤離急送30公里外 挽救47位長者之夜

相關新聞

CoreWeave股價飆8.7% 推AI強化學習新工具 CEO駁斥「循環投資」質疑

人工智慧（AI）雲端運算服務商CoreWeave周三宣布推出新工具，協助開發者打造AI代理系統，股價應聲大漲8.7%。

「黑天鵝」作者塔雷伯警告 要為美股崩盤進行避險

暢銷書《黑天鵝》的作者塔雷伯（Nassim Taleb）表示，儘管美國股市看似勢不可擋地持續上漲，但基於美國債務負擔等結...

IMF和英國央行齊發警告 AI熱潮恐引爆全球股市「突發性修正」

國際貨幣基金（IMF）和英格蘭銀行不約而同警告，人工智慧（AI）熱潮推升股價，正逼近網路泡沫時期的水準，全球股市恐面臨突...

普亭押對寶！金價飆破4000美元 反幫俄國鞏固「黃金堡壘」

俄國總統普亭發動對烏戰爭後，雖遭全球制裁圍攻，仍靠黃金撐起經濟命脈。俄羅斯央行自2006年起由淨賣家轉為淨買家，至今累積...

剉咧等？美債在政府停擺結束後 恐會面臨巨震

美債市場交易員正在準備迎接美國政府關門結束後，大量關鍵經濟數據集中釋放可能引發的劇烈震盪行情。

金價突破天價後回落但仍守在4,000美元之上 連漲四日投資人獲利了結

現貨金價周三首次突破每英兩4,000美元，在美國經濟前景和政府關門疑慮升溫下，金價漲勢再度加速。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。