IMF和英國央行齊發警告 AI熱潮恐引爆全球股市「突發性修正」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）和英格蘭銀行不約而同警告，人工智慧（AI）熱潮推升股價，正逼近網路泡沫時期的水準，全球股市恐面臨突發性修正。

IMF總裁治艾娃（Kristalina Georgieva）周三表示，市場對「AI提升生產力」的樂觀情緒，可能「瞬間反轉」，衝擊全球經濟。

在她發表談話前數小時，英格蘭銀行負責金融穩定的單位也示警，當前情勢和2000年網路泡沫破裂前相似，警告全球金融市場恐出現「突發性修正」。

喬治艾娃在華府米爾肯研究所（Milken Institute）主辦的場合上說：「當前的價位正逼近25年前市場看多網際網路的水準。」

IMF總裁和英格蘭銀行這番示警，被視為官方迄今對AI引發市場泡沫可能破裂最明確的警告。

喬治艾娃表示，市場對AI的樂觀心理「點燃了投資熱潮」，並在一定程度上支撐了全球經濟。但她也警告，若股價急跌，「恐拖累全球成長，暴露金融體系的脆弱面，並讓開發中國家首當其衝」。

英格蘭銀行金融政策委員會（FPC）周三發布的最新會議紀錄中也以類似措辭指出，「市場急速修正的風險已經上升」。

FPC表示，美股經過周期性調整的本益比（CAPE）已接近25年前的水準，「相當於網路泡沫高峰時期的水準」。

不過，喬治艾娃認為，儘管近年全球接連遭受多重衝擊，世界經濟表現仍比預期更具韌性，IMF預測今年和2026年的全球經濟成長僅會小幅放緩。

喬治艾娃指出，最新經濟數據顯示美國經濟出現放緩跡象，但已避開六個月前不少專家預期會出現的經濟衰退

她說，美國及多數國家的經濟能撐住，歸功於政策得當、民間部門適應力強、進口關稅沒有預期那麼嚴重（至少目前如此），以及金融環境仍相對寬鬆。

IMF和世界銀行下周年會將發布世界經濟展望。喬治艾娃說：「我們預測全球經濟成長在今年和明年僅會小幅放緩。各項跡象顯示，世界經濟整體已經承受住多重衝擊帶來的嚴峻壓力。」

