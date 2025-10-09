快訊

普亭押對寶！金價飆破4000美元 反幫俄國鞏固「黃金堡壘」

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
國際黃金價格飆漲讓俄國戰爭經濟獲得助力。路透
國際黃金價格飆漲讓俄國戰爭經濟獲得助力。路透

俄國總統普亭發動對烏戰爭後，雖遭全球制裁圍攻，仍靠黃金撐起經濟命脈。俄羅斯央行自2006年起由淨賣家轉為淨買家，至今累積金庫達2326.5公噸，市值約3020億美元（約新台幣9.9兆元），為全球第六大黃金儲備國。

金價近期暴衝，8日每盎司首度突破4000美元，今年來漲幅逾五成。自俄羅斯開始囤金以來，金價已飆升841%。俄央行在2014年克里米亞併吞後加速買進，五年間共購入1258公噸。如今西方排斥俄羅斯，莫斯科反以黃金換現。今年8月俄為全球僅兩個黃金淨賣家之一，拋售約3公噸、價值約4.41億美元（約新台幣145億元），據世界黃金協會說明，可能與鑄幣計畫有關。

荷蘭銀行（ING）商品策略師曼席指出，中東與烏克蘭戰爭推升避險需求，使金價創歷史性漲勢。自2022年2月俄軍入侵烏克蘭以來，金價已暴漲111%。私人銀行Arbuthnot Latham專家歐斯曼表示，金價上漲主因包括各國央行大舉增持，以及近月散戶透過ETF積極湧入。

除了俄國，中國近年也大幅擴充黃金儲備，現為全球第七。美國仍居首，持有8133公噸、總值1.04兆美元（約新台幣34兆元），首次有國家黃金儲備突破1兆美元大關。

黃金 金價 俄羅斯

相關新聞

CoreWeave股價飆8.7% 推AI強化學習新工具 CEO駁斥「循環投資」質疑

人工智慧（AI）雲端運算服務商CoreWeave周三宣布推出新工具，協助開發者打造AI代理系統，股價應聲大漲8.7%。

「黑天鵝」作者塔雷伯警告 要為美股崩盤進行避險

暢銷書《黑天鵝》的作者塔雷伯（Nassim Taleb）表示，儘管美國股市看似勢不可擋地持續上漲，但基於美國債務負擔等結...

IMF和英國央行齊發警告 AI熱潮恐引爆全球股市「突發性修正」

國際貨幣基金（IMF）和英格蘭銀行不約而同警告，人工智慧（AI）熱潮推升股價，正逼近網路泡沫時期的水準，全球股市恐面臨突...

剉咧等？美債在政府停擺結束後 恐會面臨巨震

美債市場交易員正在準備迎接美國政府關門結束後，大量關鍵經濟數據集中釋放可能引發的劇烈震盪行情。

金價突破天價後回落但仍守在4,000美元之上 連漲四日投資人獲利了結

現貨金價周三首次突破每英兩4,000美元，在美國經濟前景和政府關門疑慮升溫下，金價漲勢再度加速。

