聽新聞
0:00 / 0:00
普亭押對寶！金價飆破4000美元 反幫俄國鞏固「黃金堡壘」
俄國總統普亭發動對烏戰爭後，雖遭全球制裁圍攻，仍靠黃金撐起經濟命脈。俄羅斯央行自2006年起由淨賣家轉為淨買家，至今累積金庫達2326.5公噸，市值約3020億美元（約新台幣9.9兆元），為全球第六大黃金儲備國。
金價近期暴衝，8日每盎司首度突破4000美元，今年來漲幅逾五成。自俄羅斯開始囤金以來，金價已飆升841%。俄央行在2014年克里米亞併吞後加速買進，五年間共購入1258公噸。如今西方排斥俄羅斯，莫斯科反以黃金換現。今年8月俄為全球僅兩個黃金淨賣家之一，拋售約3公噸、價值約4.41億美元（約新台幣145億元），據世界黃金協會說明，可能與鑄幣計畫有關。
荷蘭銀行（ING）商品策略師曼席指出，中東與烏克蘭戰爭推升避險需求，使金價創歷史性漲勢。自2022年2月俄軍入侵烏克蘭以來，金價已暴漲111%。私人銀行Arbuthnot Latham專家歐斯曼表示，金價上漲主因包括各國央行大舉增持，以及近月散戶透過ETF積極湧入。
除了俄國，中國近年也大幅擴充黃金儲備，現為全球第七。美國仍居首，持有8133公噸、總值1.04兆美元（約新台幣34兆元），首次有國家黃金儲備突破1兆美元大關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言