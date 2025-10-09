普亭押對寶！金價飆破4000美元 反幫俄國鞏固「黃金堡壘」

俄國總統普亭發動對烏戰爭後，雖遭全球制裁圍攻，仍靠黃金撐起經濟命脈。俄羅斯央行自2006年起由淨賣家轉為淨買家，至今累積金庫達2326.5公噸，市值約3020億美元（約新台幣9.9兆元），為全球第六大黃金儲備國。

金價近期暴衝，8日每盎司首度突破4000美元，今年來漲幅逾五成。自俄羅斯開始囤金以來，金價已飆升841%。俄央行在2014年克里米亞併吞後加速買進，五年間共購入1258公噸。如今西方排斥俄羅斯，莫斯科反以黃金換現。今年8月俄為全球僅兩個黃金淨賣家之一，拋售約3公噸、價值約4.41億美元（約新台幣145億元），據世界黃金協會說明，可能與鑄幣計畫有關。

荷蘭銀行（ING）商品策略師曼席指出，中東與烏克蘭戰爭推升避險需求，使金價創歷史性漲勢。自2022年2月俄軍入侵烏克蘭以來，金價已暴漲111%。私人銀行Arbuthnot Latham專家歐斯曼表示，金價上漲主因包括各國央行大舉增持，以及近月散戶透過ETF積極湧入。

除了俄國，中國近年也大幅擴充黃金儲備，現為全球第七。美國仍居首，持有8133公噸、總值1.04兆美元（約新台幣34兆元），首次有國家黃金儲備突破1兆美元大關。