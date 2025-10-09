剉咧等？美債在政府停擺結束後 恐會面臨巨震

美債市場交易員正在準備迎接美國政府關門結束後，大量關鍵經濟數據集中釋放可能引發的劇烈震盪行情。

上周美國聯邦政府停擺以來，美國公債的預期波動就大幅下降，因為政府關門，官方的就業數據與通膨報告等非常重要的經濟數據發布延遲。而時間點就在美國聯準會（Fed）今年還有兩次利率會議之前。再過三周，Fed就要在29日發布最新利率決策。

彭博資訊指出，一旦政府重開，數據湧來，再加上擔心這些數據收集期間正值政府停擺可能受到的影響，規模達30兆美元的美債市場將很容易陷入動盪。選擇權交易活動顯示，投資人針對年末前多種聯準會決策情景，避險需求正在上升。

Brandywine全球投資管理的投資組合經理JackMcIntyre就說：「關門時間越長，讓人不得不質疑10月經濟數據的品質，這會讓Fed和市場更難解讀經濟基本面的健康狀況。所以，情況可能會有劇烈變化。」

彭博分析，今年美債市場對於每月的就業與通膨報告反應本來就大於平常，相關數據發布後，引發了債市大幅度波動。例如，過去一年裡，就業報告公布當日，2年期公債殖利率平均波動約10個基點；而在消費者物價指數（CPI）公布當日，平均波動約5個基點。相較之下，根據彭博彙編的資料，過去一年所有交易日的日均波動不到4個基點。

原定3日發布的就業數據已經延後，15日預定要公布的CPI目前仍不知可否如期發表。

AmeriVet證券的美國利率交易與策略主管Gregory Faranello表示：「如果下周我們同時迎來CPI和就業報告，又出現異常值的話，數據本身就有可能引發動盪。」

摩根士丹利的利率策略師指出，上周的期權定價顯示，交易員在為停擺僵局可能持續長達29天做準備。

嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders在彭博電視訪談時提到，如果本周政府繼續關門，10月就業報告會有大問題，因為這等於該數據「統計期間有很大一部分因政府關門而較不整潔」。解讀品質可能受到影響的數據勢必難度提高，更難判定它們對Fed決策的意義。