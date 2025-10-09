金價突破天價後回落但仍守在4,000美元之上 連漲四日投資人獲利了結

現貨金價周三首次突破每英兩4,000美元，在美國經濟前景和政府關門疑慮升溫下，金價漲勢再度加速。

現貨金價一度上漲1.9%至每英兩4,059.31美元，紐約尾盤報4042.03美元。，金價在周四早盤回落0.7%至4,015美元。技術指標顯示，黃金過去一個月一直處於超買區間，投資人可能在連漲四天後獲利了結。

截至紐約時間下午5:40，COMEX黃金期貨上漲1.7%，報4043.3美元。

現貨鈀金一度大漲近10%，創下2023年5月以來的最大單日漲幅，漲到每英兩1,482.65美元，連續三個交易日上漲。

COMEX銀期貨上漲3.1%，報48.994美元。

這對黃金來說是重大里程碑，兩年前金價還在2,000美元以下，如今報酬率已遠超越本世紀以來的股市表現。面對全球貿易、Fed獨立性及美國財政穩定等多重變數，黃金今年迄今大漲超過54%。

華府預算僵局引發市場震盪的疑慮，投資人急著尋找避險資產，使金價漲勢更顯急切。Fed啟動寬鬆周期也為不孳息的黃金帶來利多。投資人紛紛湧入黃金ETF，9月黃金支撐型ETF的資金流入創下三年多來最大單月增幅。

盛寶資本市場（Saxo Capital Markets）策略師 Charu Chanana說：「金價突破4,000美元，不只是恐慌情緒作祟，更代表資金重新布局。隨著經濟數據停滯、降息在望，實質殖利率下滑，而AI類股價位過高。央行奠定了這波漲勢的基礎，但現在推動下一波的動能來自散戶和ETF。」

另外，在美國股市走強的帶動下，西德州中級原油（WTI）期貨上漲1.3%，收在每桶62.55美元。美國能源信息管理局公布，奧克拉荷馬州庫欣的原油庫存減少76.3萬桶，同時各類成品油庫存全面下降。美國餾分油庫存出現自6月下旬以來最大降幅。

12月交割布蘭特原油期貨上漲1.2%，至每桶66.25美元。

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨下跌0.9%，報10669.0美元/噸。