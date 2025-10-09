超微股價再漲11%！黃仁勳評其讓股結盟「高明」
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周三表示，對於超微（AMD）本周稍早宣布與OpenAI達成數十億美元合作協議時，竟願意出讓10%股權一事，感到相當意外。
黃仁勳接受CNBC《Squawk Box》節目專訪時，評論該合作「出人意表」。他指出：「這項合作既富想像力又獨特出奇，尤其考慮到他們原本對自家次世代產品充滿熱情。我意外的是，他們甚至在產品問世前就出讓公司10%股權。無論如何，我想這算是精巧高明的安排。」
根據OpenAI和超微達成的戰略合作協議，OpenAI承諾在未來數年採購總計達6吉瓦（gigawatt）運算需求的晶片，包括超微即將推出的MI450系列。作為協議的一部分，OpenAI將獲得認股權證，最多可認購1.6億股超微股票，執行條件與超微股價及雙方合作里程碑掛鉤。如果OpenAI全數行使權證，可能取得超微約10%股權。
超微執行長蘇姿丰周一向記者表示，這項協議是「雙贏局面」，並強調超微AI晶片的性能足以支援「大規模部署」，能滿足OpenAI與雲端服務商建造超大型資料中心的需求。
超微股價連三天大漲，繼周一飆升24%、周二續揚4%後，周三再上衝11%，市值已升逾3,800億美元。本周累計漲幅43%，有望寫下2016年4月以來單周最大漲幅紀錄。
OpenAI歷來與輝達（Nvidia）關係緊密，此次與超微結盟，增強投資人對超微在AI晶片領域成為輝達有力競爭者的信心。
值得關注的是，輝達上月底才宣布，計劃在未來十年內對OpenAI投資最高1,000億美元。當時OpenAI同意建置功耗達10吉瓦的輝達系統，黃仁勳曾表示，這相當於400萬至500萬顆繪圖處理器（GPU）的規模。
黃仁勳強調，該投資與OpenAI和超微的合作「本質迥異」，因為輝達得以跳過雲端服務過，直接供貨給OpenAI。
輝達對OpenAI的巨額投資，引發市場對AI基礎設施交易「循環投資」的疑慮。
當被問及OpenAI如何籌措與輝達合作所需資金時，黃仁勳直言：「他們目前資金尚未到位。」他解釋，「他們必須透過呈指數級成長的營收、股權融資或發行債券來籌措這筆資金，時機成熟時，他們將提供我們與其他投資人共同參與投資的機會。」
他還說，輝達先前投資OpenAI後，「唯一的遺憾就是當初沒加碼」。
在同日的訪談中，黃仁勳也證實輝達將參與馬斯克旗下xAI的最新一輪融資。根據彭博資訊報導，這家AI新創公司正籌集約200億美元資金，而輝達擬投資多達20億美元。
黃仁勳表示對這次投資機會「感到極度振奮」，並笑稱希望能提供馬斯克更多資金支持：「只要是馬斯克參與的項目，你都會想共襄盛舉。」
此外，輝達近年亦投資AI資料中心運營商CoreWeave，黃仁勳將其列為公司近期「極具價值的投資標的」之一。他強調：「這些都是非凡的企業，正與我們共同構築支撐全球的AI基礎設施生態系。」
