台積電ADR大漲3.6% 較台北交易溢價31.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周三（8日）大漲3.6%，台北交易溢價高達31.6%。

標普500指數和那斯達克綜合指數周三再創收盤新高，投資人頓時拋開對AI投資獲利能力的疑慮。美國政府停擺導致經濟數據無法公布，投資人只能聯準會（Fed）公布會議紀錄做為利率動向的線索。

標普500指數上漲39.13點，漲幅0.6%，報6,753.72點；那斯達克綜合指數上漲255.02點，漲幅1.1%，報23,043.38點；道瓊工業指數小跌1.20點，或0.00%，報46,601.78點。標普500指數和那斯達克綜合指數分別是今年第33次和第32次刷新收盤紀錄。

費城半導體指數大漲3.4%，超微（AMD）再漲11%，本周宣布和OpenAI建立合作關係後，漲幅已達到43%。輝達（NVIDIA）也上漲2.2%。

有分析師認為，科技股周二下跌只是一個小波折，投資者願意等待公司的AI投資得到回報。輝達執行長黃仁勳周二接受CNBC訪問，駁斥了有關甲骨文的疑慮，他說從長遠來看，該公司將「利潤豐厚」。

台灣加權股價指數周二下跌148.27點，收在27,063.68點。台積電（2330）跌1.4%收在1,415.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 181.27 +4.22 174.50 3.88

中華電 CHT 132.79 -0.55 133.50 -0.53

台積電 TSM 1,861.77 +3.57 1,415.00 31.57

聯電 UMC 46.16 +3.57 44.95 0.19

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 標普

