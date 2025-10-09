標普500指數和那指再創新高！黃仁勳一席話讓AI股回神 凌駕Fed疑慮

標普500指數和那斯達克綜合指數周三再創收盤新高，投資人頓時拋開對AI投資獲利能力的疑慮。美國政府停擺導致經濟數據無法公布，投資人只能聯準會（Fed）公布會議紀錄做為利率動向的線索。

標普500指數上漲39.13點，漲幅0.6%，報6,753.72點；那斯達克綜合指數上漲255.02點，漲幅1.1%，報23,043.38點；道瓊工業指數小跌1.20點，或0.00%，報46,601.78點。標普500指數和那斯達克綜合指數分別是今年第33次和第32次刷新收盤紀錄。

費城半導體指數大漲3.4%，超微（AMD）再漲11%，本周宣布和OpenAI建立合作關係後，漲幅已達到43%。台積電ADR和輝達（NVIDIA）分別大漲3.6%和2.2%。艾司摩爾（ASML）下1.5%，美國眾議院旗下委員會批評半導體多家企業助推了中國晶片產業並支持其軍事發展。

黃金期貨再度走高，近月合約期貨上漲1.7%至歷史新高每英兩4,043.30美元，這波漲勢在一定程度上受對美元和其他主要貨幣價值疑慮所推動。

債券市場方面，美國公債殖利率小幅走高。Fed 上月16-17日的會議紀錄顯示，「少數與會者」表示，他們「本可以支持」維持利率不變，而非最終決策降息0.25個百分點。據Tradeweb數據，美國10年期公債殖利率收在4.128%，高於周二的4.126%。交易員仍押注Fed將在接下來的兩次會議上都降息，這反映對就業市場和聯邦政府停擺造成的不確定性的疑慮。

有分析師認為，科技股周二下跌只是一個小波折，投資者願意等待公司的AI投資得到回報。輝達執行長黃仁勳周二接受CNBC訪問，駁斥了有關甲骨文的疑慮，他說從長遠來看，該公司將「利潤豐厚」。

甲骨文反彈1.5%。戴爾大漲9.1%，多家券商上調其目標價。

JonesTrading股票銷售交易員兼宏觀策略師 Dave Lutz 說：「美聯儲有點在摸黑前行，或許他們會寧可謹慎一些，隨著這次政府停擺時間的延長而繼續降息。」

Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli寫道：「會議紀錄並無重大意外，應該會鞏固對政策路徑的現有預期」。

「市場主軸仍是急進成長，和AI相關的交易接連不斷地宣布，」U.S. Bank Wealth Management資本市場研究主管Bill Merz說：「任何和AI沾到邊的事都受到極大關注。」

美國政府停擺進入第八天，國會僵局意味著市場參與者在短期內將缺乏官方經濟指標，市場只能等待下周開始的第3季財報季提供線索。

標普500指數11個類股中，科技股漲幅居首，能源股跌幅最大。

金價飆升提振美國上市的黃金礦商Newmont和Gold Fields ，分別上漲1.7%和3.7%。